A Honda vive uma fase ruim na MotoGP, tendo ido das glórias da era Marc Márquez ao fundo do grid em poucos anos, tendo inclusive perdido o hexacampeão, que correrá este ano pela equipe oficial da Ducati. E em meio a essa busca para voltar a ser forte na categoria, a marca espera que o atual líder do time, Joan Mir, não perca sua motivação, para contar com o espanhol a longo prazo.

A temporada de 2024 foi a pior da Honda em sua história na MotoGP, tendo feito apenas 75 pontos entre seus quatro pilotos. Com a RC213V de fábrica, Mir fez apenas 21 pontos, terminando em 21º no Mundial, à frente apenas de seu companheiro de equipe, Luca Marini, com os dois sendo superados pela dupla da satélite LCR, Johann Zarco e Takaaki Nakagami.

O chefe Alberto Puig admitiu que a luta competitiva da Honda dificultou a vida do campeão de 2020, Mir, mas ele quer que o espanhol mantenha o mesmo desejo de sucesso na MotoGP.

"Joan já é campeão mundial na MotoGP, então a situação atual não é tão confortável para ele", disse Puig ao site oficial da MotoGP. "A moto não está no mesmo nível. Ele está tentando, teve alguns acidentes, obviamente. Quando você é um campeão, você está se esforçando, você quer ter o resultado, mas ainda assim as coisas não puderam ser iguais".

"Espero que ele consiga manter sua motivação mesmo em tempos difíceis".

Joan Mir, Equipe Repsol Honda Foto de: Repsol Media

Puig acha que a Honda conseguiu encontrar uma direção clara para o desenvolvimento da moto após uma série de experimentos durante a primeira metade da temporada de 2024. Uma clara melhora no desempenho foi visível a partir da segunda etapa de Misano, com Zarco conseguindo terminar duas vezes entre os 10 primeiros durante a pernada asiática.

No entanto, embora Puig se sinta encorajado com o progresso feito pela equipe, ele admitiu que os resultados ficaram muito abaixo das expectativas.

"Não tem sido fácil, é claro. Os resultados não são os que queríamos", admitiu. "Mas foi um ano que....[na] primeira parte da temporada estávamos tentando muitas coisas e soluções e na segunda parte do ano tínhamos mais ou menos uma ideia do que poderia funcionar ou não".

"Fizemos algumas melhorias, mas não tanto quanto gostaríamos. Fizemos algumas melhorias e estamos em constante pesquisa sobre como preparar a máquina do próximo ano. Mesmo assim, não conseguimos o resultado que estávamos buscando. Mas, do ponto de vista da nossa engenharia, os engenheiros estão entendendo cada vez mais como proceder, para onde ir e como temos que fazer, o que é importante, mas isso provavelmente leva tempo para ver os resultados, a realidade no papel".

Alberto Puig, diretor da equipe Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mantendo a motivação da Honda para voltar à frente, Puig insistiu: "A única coisa que nunca perdemos foi a vontade de voltar. Essa é a vontade que nos leva a continuar, mesmo que estejamos claramente atrás, e isso é um fato".

