MotoGP: VR46 anuncia data de apresentação para temporada de 2025

A VR46 escolheu mostrar a pintura de sua moto poucos dias antes dos primeiros testes da MotoGP. Antes de chegar à Malásia, a equipe de Valentino Rossi agendou a apresentação na Indonésia, sede da Pertamina, principal patrocinador desde a última temporada.

As cores da Ducati de Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, que substitui Marco Bezzecchi, que se transferiu para a Aprilia, serão reveladas no Teatro Nusa Indah, em Jacarta, no sábado, 25 de janeiro, às 18h30.

Após as duas primeiras temporadas, em que a equipe usou uma pintura predominantemente preta, a VR46 mudou seu patrocinador principal em 2024, permitindo que adotasse cores mais próximas daquelas historicamente associadas a Rossi, deixando um grande espaço para um amarelo brilhante com um gradiente em direção ao branco.

Essas cores devem permanecer este ano, já que a VR46 mantém os mesmos parceiros e o evento de 25 de janeiro é intitulado "Fluo Stream - Act 2", em linha com a temporada de 2024.

Por outro lado, a equipe italiana mudará seu status dentro da galáxia Ducati. Com a Pramac, até agora a principal parceira da marca, unindo forças com a Yamaha, a VR46 terá uma moto no ano modelo 2025, que será confiada a Di Giannantonio.

Morbidelli, por sua vez, pilotará o modelo 2024, que já teve à sua disposição na última temporada com a Pramac. Ele será o único piloto da equipe a manter exatamente a mesma motocicleta.

Apresentações da MotoGP 2025

Equipe Data e local Aprilia Racing 16 de janeiro, 12h00 Gresini Racing 18 de janeiro, 18h00 Imola e online Equipe Ducati Lenovo 20 de janeiro, 11h00 Madonna di Campiglio Equipe Pertamina Enduro VR46 Racing 25 de janeiro, 12h30 Jakarta Monster Energy Yamaha MotoGP 31 de janeiro Sepang Prima Pramac Yamaha MotoGP 31 de janeiro Sepang

