Os problemas financeiros enfrentados pela KTM colocam seu futuro na MotoGP em risco, apesar da vontade dos chefes de permanecer no grid. Isso significa que as decisões que a marca tomar agora para atrair investimentos serão cruciais não apenas para a marca, mas para o futuro de seu valioso diamante.

Pedro Acosta estava em casa quando soube da crise em que a KTM se encontrava, logo após a grande revelação da MotoGP 2024 ter terminado em sexto lugar em sua temporada de estreia, com o maior número de pódios entre os pilotos da fabricante austríaca.

A gravidade da situação, especialmente após a declaração de insolvência da empresa controladora da KTM, a Pierer Mobility, que se seguiu ao início do processo de falência gerenciado pelo Citibank, motivou uma segunda visita de Acosta à sede da divisão de corridas em Mattighofen para obter uma visão mais detalhada dos eventos.

A reunião com Pit Beirer, o diretor de corridas da marca, ajudou a reduzir a tensão e, para Acosta - que viajou acompanhado de seu empresário Albert Valera -, foi possível ouvir sobre o compromisso de permanecer na MotoGP, a ponta de lança de suas atividades de corrida.

O relatório publicado pela Associação de Credores da Alpine (AKV) após a primeira reunião do processo de insolvência se referiu à saída da MotoGP, Moto2 e Moto3 como uma das medidas que deveriam ser tomadas para conter os custos. De acordo com informações publicadas pelo DerStandard, fazendo referência a um relatório que a própria KTM solicitou ao Boston Consulting Group, essa medida foi posteriormente jogada para 2026.

"A KTM mantém seu firme compromisso com o esporte a motor. Repetimos nossa declaração para 2025: Continuaremos a competir na MotoGP", respondeu a fabricante, sem mencionar o que acontecerá em dois anos. A KTM continua operando com a intenção de manter sua presença em várias competições, o que é crucial para sua identidade; é importante lembrar que o slogan da marca é "pronto para correr".

Obviamente, o elo mais fraco de toda a estrutura são as centenas de trabalhadores que perderam seus empregos, aqueles que ainda não receberam o que lhes é devido, bem como os fornecedores que estão devendo dinheiro.

O humor dos executivos que atualmente lideram a KTM varia de um dia para o outro. O rosto mais visível é o de Stefan Pierer, CEO da empresa, que a maioria aponta como o responsável direto pelo excesso de estoque de motocicletas que fez com que os ativos fixos da KTM disparassem, com uma dívida acumulada de cerca de 3 bilhões de euros.

"O que aconteceu é muito surpreendente. Lembro-me de estar em um jantar com Pierer no final de 2022, quando ele já estava nos alertando sobre a crise de vendas prevista para 2024. Ele nos disse para estarmos preparados. O que não se entende é que ele, como um grande empresário e chefe de todos nós, não tomou medidas e a produção continuou na capacidade máxima", explica uma fonte interna da KTM ao Motorsport.com, referindo-se às mais de 250.000 motocicletas estimadas como armazenadas e não vendidas.

O CEO da KTM, Stefen Pierer, deu um passo atrás na gestão da divisão esportiva da empresa Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Nas últimas semanas, Pierer deu um passo atrás na gestão da área esportiva, deixando a tomada de decisões para Heinz Kinigadner, pessoa de sua total confiança e que também é sócio da marca. O valor das ações da Pierer Mobility chegou ao fundo do poço em 28 de novembro, caindo para menos de 8 euros. O anúncio do processo de insolvência, um mês depois, teve um efeito revitalizador sobre os investidores em potencial que estavam esperando por oportunidades como a que a KTM oferecia.

Havia alguns, como Lewis Hamilton, dispostos a assumir as rédeas da equipe de MotoGP. No entanto, o Motorsport.com que a oferta do novo contratado da Ferrari para a próxima temporada de F1 não se concretizará, já que o objetivo é que quem assumir o controle injete capital para salvar toda a empresa, não apenas sua divisão de corridas.

Além da Bajaj, que já possui 40% das ações da KTM, a CF Moto (China), que já é parceira do grupo, mas atualmente não possui nenhuma ação, também deve ser considerada nesse cenário. Outro candidato em potencial poderia ser a Mercedes, que desde 2023 tem o próprio Pierer em suas reuniões de alto nível.

A liderança da KTM está absolutamente convencida de que pode manter seu braço de corrida em funcionamento, já que é uma empresa independente. Mas os pilotos que permaneceram sob seu guarda-chuva não têm certeza de que isso será cumprido

Em agosto, o empresário austríaco assinou a venda de 50,1% da Leoni, uma multinacional alemã dedicada à fabricação de fiação automotiva, para o grupo chinês Luxshare, uma operação que lhe garantiu um lugar no conselho de administração da Mercedes. Em uma escala menor, outros, como o piloto Maverick Viñales, também adquiriram um pacote de ações que, em um mês, já rendeu um lucro de 200% sobre o capital investido.

O Motorsport.com apurou que a liderança da KTM está absolutamente convencida de que pode manter seu braço de corrida à tona, já que é uma empresa independente. A questão é que os pilotos que permaneceram sob seu guarda-chuva não têm certeza absoluta de que isso será cumprido, e eles estão fazendo movimentos há dias. O que mais está fazendo isso, por ter a melhor reputação, é Acosta, que tem uma fila de pretendentes esperando caso a fabricante de bicicletas laranja entre em colapso.

"Todas as fábricas entraram em contato comigo perguntando como Pedro está e desejando que toda essa situação não o afete", disse Valera no Por Orejas, o podcast da edição espanhola do Motorsport.com. "Tenho certeza de que todos eles nos ajudarão quando precisarmos considerar uma alternativa. Estamos falando de um diamante de 20 anos, e qualquer marca ficaria entusiasmada em contar com seus serviços".

"Não posso permitir que o valor de mercado do Pedro caia. Meu trabalho é garantir um projeto vencedor o mais rápido possível. Se eu perceber que tudo o que está acontecendo pode afetar as perspectivas de Pedro, começarei a agir para garantir que ele tenha as ferramentas necessárias para poder competir pelo título da MotoGP".

Será que o futuro de Acosta continuará vinculado à KTM em meio à sua crise financeira? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!