Após quase 24 horas de silêncio, Fabio Quartararo se manifestou pela primeira vez nas redes sociais sobre a corrida desastrosa que teve no GP da Tailândia de MotoGP do último domingo, onde largou em quarto para terminar apenas em 17º.

Com ele fora da pontuação e Francesco Bagnaia indo novamente ao pódio, a diferença entre os rivais pelo título caiu para apenas dois pontos, com três corridas para o fim do campeonato.

E em uma atitude que não tem nada a ver com seu profissionalismo habitual, Quartararo não cumpriu sua agenda com a imprensa após a corrida, evitando sequer uma reunião com os responsáveis da Yamaha.

Agora, o atual campeão da MotoGP rompeu o silêncio, fazendo um post nas redes sociais sobre a corrida.

"Que pesadelo... Infelizmente tivemos uma corrida terrível e não pudemos somar nenhum ponto. Após um fim de semana relativamente bem em condições de pista seca, choveu logo antes de nossa corrida".

"Costumávamos ser rápidos neste ano, mas por algum motivo tivemos dificuldades, problemas e uma sensação terrível. Quero agradecer a todos os fãs tailandeses e nos vemos no ano que vem. É hora de reiniciar, treinar e preparar para a corrida de Phillip Island!".

A primeira manifestação pós-corrida veio do chefe da Yamaha, Massimo Meregalli: "Como vocês podem imaginar, não é a situação que queríamos ter que lidar. Não falamos com Fabio após a corrida, provavelmente porque ele está muito desapontado e frustrado. Ele foi direto para sua sala".

"É difícil para nós julgar até que falarmos com ele. Temos que conversar e checar os dados para ver se há correlação. E será difícil de entender. Claro, a corrida foi uma aposta para todos, porque fizemos as sessões no seco e a corrida no molhado".

"Mas também fizemos isso na Indonésia e lá fomos bem. Aqui foi o oposto. Ainda não é certo o que aconteceu e precisamos de tempo para entender".

