Apesar de liderar a classificação a MotoGP, Andrea Dovizioso admitiu que sua consistência "não será suficiente" para conquistar o título em 2020 porque a sua velocidade ainda não é boa.

O piloto da Ducati enfrentou dificuldades ao longo do final de semana do GP de San Marino, em Misano, e terminou na sétima posição, mas agora lidera o campeonato com seis pontos de vantagem, depois que Fabio Quartararo sofreu uma queda e não concluiu a prova.

A forma de Dovizioso em 2020 tem sido inconsistente, com um terceiro lugar no GP da Espanha e uma vitória na primeira corrida da Áustria flanqueadas por um sexto e um 11º lugar nos GPs da República Tcheca e da Andaluzia, respectivamente.

Esse é o resultado da construção do pneu de 2020 da Michelin, que não condiz com o estilo de pilotagem de Dovizioso na Ducati.

Apesar das dificuldades, no entanto, muitos ainda apontam Dovizioso como um dos favoritos ao título deste ano, dada a sua experiência nesta situação no meio de uma campanha imprevisível - com o italiano sendo um dos quatro pilotos a não ter registado um abandono na temporada até o momento.

Mas Dovizioso não pensa assim, admitindo que a sua forma atual - independente da sua consistência e experiência - não será suficiente para aguentar o desafio até ao final do ano.

"Com certeza, mas isso acontece todos os anos", disse Dovizioso. “Essa é a minha abordagem e funciona para o campeonato. Isso é uma coisa positiva minha. Mas isso não é suficiente, não será suficiente porque com essa velocidade você não consegue lutar até o final do campeonato”.

"Então, isso é algo bom de ter, mas não é o suficiente”.

Elaborando mais sobre como o pneu está afetando seu desempenho na Ducati, Dovizioso explicou: "Então, em todas as pistas a situação pode mudar”.

“Olhe para a KTM, não era rápida aqui. Então, esse é o equilíbrio do pneu e a cada corrida você pode ser muito rápido ou lento porque o pneu é diferente. Mas a característica do pneu é outra história. Na forma como tem de correr, é diferente do passado para a Ducati".

“Antigamente era preciso frear, fazer alguma derrapagem para tirar um pouco do peso da frente, diminuir a velocidade e fazer as curvas. Agora você tem mais aderência na traseira, então você tem que entrar [na curva] com muita velocidade, com muito ângulo”.

“Não é assim que piloto. Segundo problema, na saída você tem que esperar para abrir o acelerador porque deslizar no ângulo máximo é fácil para perder a traseira. Então, fica difícil fazer a velocidade no meio da curva."

Valentino Rossi deseja ter Dovizioso como piloto de testes da Yamaha

Valentino Rossi disse que "assinaria agora" se a Yamaha tivesse a oportunidade de recrutar a estrela da Ducati, Andrea Dovizioso, como piloto de testes para 2021.

O futuro de Dovizioso na MotoGP é incerto depois que ele anunciou durante o final de semana do GP da Áustria no mês passado que deixaria a Ducati ao final da temporada, encerrando uma parceria de oito anos que rendeu 14 vitórias e três vice-campeonatos.

Por enquanto, Dovizioso admitiu que não tinha um "plano B" para o seu futuro e o líder de pontos da MotoGP ainda não tem atualizações para oferecer.

Com o papel de Jorge Lorenzo como piloto de testes da Yamaha ainda não garantido para além deste ano, Rossi foi questionado se gostaria de Dovizioso como alternativa.

"Sobre Dovi [como piloto de testes da Yamaha], com certeza", respondeu ele. "Eu assinaria agora para ter Dovi como piloto de teste. Mas acho e espero que ele encontre uma moto para correr, porque acho que ele é jovem e rápido para correr”, completou.

