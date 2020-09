Os pilotos da MotoGP deram as suas opiniões sobre o sistema de aviso de rádio que testaram na última terça-feira (15), após o GP de San Marino, em Misano. Na sexta-feira passada, o piloto da Honda Stefan Bradl testou o sistema pela primeira vez a pedido dos promotores da MotoGP, a Dorna Sports, como forma de comunicar mensagens de aviso aos pilotos, juntando-se às habituais bandeiras.

A visibilidade das bandeiras e atrasos no recebimento de mensagens sobre paralisações foram questões de preocupação levantadas durante a rodada dupla na Áustria no mês passado, com os pilotos concordando na Comissão de Segurança para testar o sistema de rádio. No momento usado exclusivamente para fins de segurança, o grid recebeu mensagens pré-gravadas por meio de um fone de ouvido no início do teste em Misano nesta terça-feira para testar o sistema.

Comentando o teste, o diretor esportivo da Dorna, Carlos Ezpeleta, disse: “Foi realmente apenas um primeiro teste preliminar, digamos, basicamente para testar duas coisas. Um, para saber se os pilotos poderiam ouvir mensagens nos fones de ouvido. E dois, para ver se (eles) se distraíam com uma mensagem que pudesse chegar no meio de uma curva ou em momentos de mais concentração”.

“Em ambos os casos, os resultados foram muito bons para os pilotos com quem falamos. Portanto, estamos consideravelmente felizes neste primeiro dia.”

A maioria dos pilotos que falaram à mídia nesta terça-feira achou que o teste do sistema foi positivo, embora a maioria estivesse preocupada com os fones de ouvido atrapalhando a audição do motor, por causa do vento.

Andrea Dovizioso foi um desses pilotos a notar isto, embora sinta que as mensagens reais foram transmitidas claramente: “Testamos e é bom porque o som era claro e pude ouvir o que disseram. Mas, infelizmente, eles têm que trocar o fone de ouvido porque era como se eu não tivesse tampões, então o som do vento estava tão alto e eu não consegui ouvir muito o motor.”

Joan Mir, da Suzuki, acrescentou: "Tentamos na primeira saída. É algo em que temos que continuar trabalhando um pouco porque o projeto é muito novo, tudo precisa melhorar. Mas vamos ver.”

"Normalmente, os tampões de ouvido que usamos [cancelam o ruído] um pouco mais. Não ouvimos quase nada de fora e, com isso, parece que ouvimos mais. Para alguns pilotos, pode ser um problema”.

Pol Espargaró, da KTM, teve que parar de testar o sistema porque o ruído externo na moto era muito alto. “Infelizmente, não foi ótimo”, disse ele. “Pude ouvir as mensagens que chegam ao meu ouvido e pude entender o que estavam me dizendo, o que é bom. Mas o problema é o cancelamento de ruído. Assim, os protetores de ouvido que usamos [normalmente] tiram o ruído e era muito barulhento.”

“Fui para a pista, mas precisava ir para os boxes porque estava muito barulhento. Portanto, precisa ser melhorado”.

Ezpeleta admite que alguns problemas precisam ser resolvidos antes que o sistema seja introduzido de maneira adequada, mas isso acontecerá assim que todos os comentários dos pilotos forem coletados.

“É claro que há algumas coisas que precisamos melhorar no novo sistema”, disse Ezpeleta. “Agora é só ouvir os pilotos e ver quais são nossos requisitos para o futuro, se haverá um cabo ou nenhum cabo; o tamanho dos receptores nas roupas de couro; os fones de ouvido e quanto ruído eles cancelam da bicicleta”, completou.

