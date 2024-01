Buscando manter a hegemonia dos últimos dois anos na MotoGP, a Ducati revelou nesta segunda-feira (22) a identidade da Desmosedici GP24 com uma pintura sem muitas alterações para o bicampeão Francesco Bagnaia e Enea Bastianini.

O ano de 2023 marcou um domínio absoluto para a Ducati, vencendo um recorde de 17 de 20 GPs a caminho de vencer os três mundiais da MotoGP (Pilotos para Bagnaia, Equipes para a Pramac e Construtores).

Tendo encerrado a seca de 15 anos da Ducati em 2022, Baganaia se tornou o primeiro bicampeão consecutivo da marca após bater Jorge Martín em uma disputa que durou até o fim do campeonato.

No evento de lançamento na Itália, a Ducati revelou um esquema de pintura similar ao do ano passado - com a principal diferença sendo as placas dos números, agora vermelhas. A equipe oficial da marca mantém novamente a dupla formada por Bagnaia e Bastianini, que ganhou uma segunda chance após sua temporada de estreia ser duramente impactada por lesões.

Se Martín tivesse vencido o campeonato em 2023, uma cláusula em seu contrato seria ativada que o colocaria na equipe oficial no lugar de Bastianini. Mas, apesar das preocupações, Enea ainda conquistou uma vitória no ano, dominando o GP da Malásia.

A grande mudança da Ducati para 2024 vem no lado gerencial, com o ex-diretor esportivo Paolo Ciabatti indo para o novo programa de off-road da marca. Sua vaga ficou com Mauro Grassilli, que serviu anteriormente como diretor esportivo, de marketing e de comunicação.

Photo by: Ducati Corse Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Ducati Team

A Ducati é a segunda equipe a divulgar sua pintura de 2024 após a Gresini no sábado, marcando a primeira aparição oficial de Marc Márquez como piloto da marca italiana.

A Ducati terá novamente oito motos no grid entre a equipe oficial e a Pramac, ambas com as Desmosedici do ano, além da Gresini e a VR46 com as GP23. O grande desafio da Ducati em 2024 será o retorno das concessões, que limitam o trabalho de desenvolvimento ao longo do ano.

A Ducati não poderá contar com wildcards este ano, além de ter apenas 170 pneus de testes, que serão limitados a apenas três circuitos, um limite de oito motores por piloto e um congelamento no desenvolvimento das unidades, além de apenas uma atualização aerodinâmica na temporada.

