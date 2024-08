Enea Bastianini, atualmente na Ducati, conquistou o máximo de 37 pontos em um fim de semana, após vencer a corrida principal e a sprint no GP da Grã Bretanha da MotoGP. No entanto, para a temporada de 2025, o piloto italiano não irá continuar na equipe, substituído pelo hexacampeão Marc Márquez. Será que a disputa de Bastianini pelo título de 2024 gera arrependimento na construtora americana?

Com o anúncio da contratação de Márquez para 2025, uma perspectiva tentadora despertou o interesse dos fãs do automobilismo em todo o mundo. Quem não embarcaria na empolgação de ver um dos maiores pilotos de MotoGP de todos os tempos se juntar à icônica equipe para conquistar o sétimo título mundial da categoria rainha?

Seria uma das maiores reviravoltas esportivas, considerando as lesões de Márquez, suas batalhas contra a diplopia (problema de visão que duplica as imagens percebidas), o tempo em que ficou de fora e uma compreensível perda de forma.

No entanto, para abrir caminho para a tão esperada chegada de Márquez, a Ducati foi forçada a recusar Jorge Martin, apesar de inicialmente tê-lo preferido como parceiro de Francesco Bagnaia, com o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, admitindo anteriormente que sua decisão não foi universalmente apoiada devido à popularidade de Martin e o foco estava todo na recusa.

Com a conquista de pontos de Bastianini, ele ficou a 49 pontos de Martin, que voltou ao topo da classificação devido ao seu segundo lugar.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

É possível argumentar que a Ducati tinha um bom problema a enfrentar, considerando o talento à sua disposição. E é justo supor que, se fosse qualquer outro piloto que não fosse Márquez, as coisas seriam diferentes.

Mas como a disputa pelo título está aberta, a Ducati não pode mais ter a certeza de que terá o atual campeão em 2025, com Martin e Bastianini agora na disputa pelo título contra o atual campeão Bagnaia. Tendo sido recusado pela Ducati, Martin concordou em mudar para a Aprilia, enquanto Bastianini se juntará à Tech3 KTM depois de apenas duas temporadas com a equipe de fábrica da Ducati.

No entanto, quando perguntado pelo Motorsport.com se a Ducati cometeu um erro ao dispensá-lo - e ressaltando que seu desempenho tem sido impressionante desde que foi dispensado - Bastianini explicou que está apenas voltando ao ritmo da Ducati.

Ele se ausentou das cinco primeiras etapas de 2023 devido a uma lesão e também ficou de fora das corridas em Misano, na Índia e no Japão devido a outras lesões e sente que não teve a chance de mostrar todo o seu potencial.

Ele disse: "Não entendi a decisão da Ducati porque eles perderam pilotos como eu e Jorge, mas respeito a decisão".

Enea Bastianini, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"No ano passado, perdi muitas corridas. Venci na Malásia, mas minha condição física não era boa. Este ano está melhor do que quando comecei com a moto #24, e meus resultados estão melhorando a cada corrida. Tentei resolver alguns problemas porque na primeira metade do campeonato eu não estava confiante e agora estou confiante".

"Tenho a oportunidade de fazer um ótimo campeonato este ano, e no próximo, vamos ver. Eu não estarei com a Ducati, mas é assim", concluiu Bastianini. O tempo, é claro, dirá se a aposta da Ducati em contratar Márquez vale a pena no cenário dos sonhos que ela prevê, em vez de se arrepender das possibilidades que deixou passar.

