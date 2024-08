Pecco Bagnaia, atual bicampeão mundial, não conseguiu manter o bom ritmo que vinha apresentando antes das férias da MotoGP. Depois de um sábado ruim - resultando em queda na sprint, o italiano encerrou o GP da Grã-Bretanha sabendo que estava um pouco menos 'afiado' que Jorge Martín e Enea Bastianini, os dois pilotos com quem está disputando o título, pelo menos de acordo com seus próprios critérios.

Após iniciar a corrida na liderança, Bagnaia foi ultrapassado por Martín na metade da prova e, pouco depois, pelo seu companheiro de equipe, que surgiu como um raio e superou ele e o piloto da Pramac.

"Quando Enea começa as sextas-feiras como fez nesta, você sabe que, nas voltas finais, ele vai chegar lá. Ele só estava precisando ser mais competitivo na sprint e aqui ele largou em terceiro, o que muda muita coisa. Ele certamente será um candidato ao título, porque só lhe faltou um pouco de continuidade", disse Bagnaia, que concorda com Martín ao classificar 'La Bestia' como um candidato a vencer o campeonato.

Quando o bicampeão mundial se sente à vontade desde a primeira sessão de treinos, você sabe que ele provavelmente vencerá a corrida. Quando ele não se sente à vontade, como aconteceu em Silverstone, dificilmente você o verá sair do pódio.

"Eu tentei, mas não estava me sentindo muito bem com o pneu dianteiro. Quando isso acontece comigo, eu destruo a traseira. Quando Jorge me ultrapassou, minha frente fechou e, naquele momento, decidi me conformar. Você pode bater quando vai ao limite e com os 20 pontos que Martín marcou, o importante era terminar [a corrida]", disse Bagnaia.

