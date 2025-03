Tratava-se de um e-mail anônimo, cujo endereço continha a data do dia, 29 de fevereiro, e que havia sido enviado a mais de 100 figuras importantes da Fórmula 1, incluindo chefes de equipe, jornalistas e proprietários.

Ele foi enviado às 18h22, horário local, no Bahrein, antes da primeira corrida de 2024, e continha um link para um Google Drive e a mensagem "após a recente investigação e declarações da Red Bull, você terá interesse em ver os materiais anexados". Pouco antes, a marca havia 'inocentado' Horner.

O conteúdo do drive era composto por fotos de uma série de trocas de mensagens e imagens desconexas no WhatsApp. O assunto do e-mail era "provas da investigação de Christian Horner".

É difícil acreditar que, há 12 meses, o chefe da Red Bull Racing tenha visto sua integridade e posição na equipe serem colocadas em séria dúvida após uma alegação de comportamento inadequado por parte de uma funcionária.

Horner, que havia sido inocentado pela investigação interna da própria equipe apenas 24 horas antes do Google Drive em questão, sempre negou qualquer irregularidade. Mas ele se viu no centro de um intenso escrutínio.

Seus oponentes pediram transparência. Jos Verstappen alegou que a própria presença de Horner na escuderia, onde ele atua como chefe de equipe desde janeiro de 2005, estava destruindo o time taurino na categoria.

Horner se recusou a comentar o e-mail ou seu conteúdo, mas sua divulgação causou alvoroço na sala de imprensa. O que se seguiu foram semanas de especulação, audiências e acusações de que a Red Bull estava implodindo. Então, 12 meses após a divulgação do e-mail, qual é a situação?

A reclamante

Em 8 de agosto de 2024, a mulher que estava no centro das alegações sobre comportamento controlador teve seu recurso rejeitado. A reclamante havia exercido seu direito de apelação depois que a queixa inicial foi rejeitada.

Uma declaração da Red Bull GmbH, a empresa controladora da equipe de corrida, sediada na Áustria, afirmou: "A reclamante exerceu o direito de apelação, e a apelação foi realizada por outra investigação independente. Todas as etapas do processo de apelação já foram concluídas, com o resultado final de que a apelação não está sendo mantida. As conclusões foram aceitas e adotadas pela Red Bull. O processo interno foi concluído".

A posição de Horner

Empresário Chalerm Yoovidhya, Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto de: Jon Noble

Horner se beneficiou de seu relacionamento com o proprietário tailandês da Red Bull, Chalerm Yoovidhya, que detém 51% das ações da empresa. Yoovidhya esteve ao lado de Horner no GP do Bahrein do ano passado, em uma evidente demonstração de apoio após as alegações, e o relacionamento entre eles foi posteriormente fortalecido.

Antes do recente evento 'F175' na O2 Arena, em Londres, Horner falou com a imprensa em um clima descontraído e abordou a turbulência de 12 meses atrás. Ele falou sobre "uma motivação real na equipe para garantir que teremos os dois troféus de volta ao armário no final do ano".

Quando perguntado sobre como provar um ponto de vista para aqueles que criticaram seu time de F1, ele acrescentou: "Acho que não temos nada a provar. Estamos competindo e curtindo nossas corridas", disse. Ele parece motivado e revigorado pelo desafio que tem pela frente. Sua posição está estabelecida.

Principais saídas

Adrian Newey, diretor de tecnologia da Red Bull Racing Foto de: Alexander Trienitz

Em 1º de maio de 2024, o 'mago técnico' Adrian Newey anunciou que parou de trabalhar no carro de F1 da Red Bull e que deixaria a empresa em 2025. Mais tarde, descobriu-se que ele estava partindo para a Aston Martin.

A saída de Newey foi, compreensivelmente, um acontecimento chocante e que apontou para o rompimento da bem-sucedida equipe de gerenciamento da Red Bull. Como a equipe lidará com a situação sem o melhor projetista?

Em 1º de agosto, o diretor esportivo Jonathan Wheatley tornou-se o segundo funcionário de longa data a anunciar que estava deixando a equipe, juntando-se ao projeto Audi F1 para chefiar a escuderia de Gabriel Bortoleto.

Wheatley estava na Red Bull desde 2006, o mesmo ano de Newey, e foi uma parte fundamental do sucesso da equipe. É provável que vejamos nesta temporada o quão importante serão as saídas de Newey e Whealtley. A visão de fora da equipe é que seria uma perda indiscutível. Internamente, no entanto, tudo foi retratado como algo normal.

O relacionamento de Horner com Jos Verstappen

Há um ano, o relacionamento era explosivo. Você diria que era irreconciliável. Agora, acredite ou não, os dois não só estão se falando, como também estão 'bem' a ponto de encontros para jantar. Por incrível que pareça, dadas as declarações bombásticas feitas por Verstappen, Jos e Horner estão se falando.

Jos Verstappen, Christian Horner, chefe de equipe, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

O relacionamento de Horner com Helmut Marko

Assim como no caso acima, os dois enterraram a guerra. No que parecia ser uma reconciliação impossível, houve um acordo amigável para trocar Daniel Ricciardo por Liam Lawson, que desde então foi promovido para substituir o demitido Sergio Pérez.

O humor de Max Verstappen

O conflito interno fez com que Max mergulhasse em um indesejável cabo de guerra entre seu pai e o chefe da equipe na última temporada. A tensão era compreensível, mas mesmo assim ele foi capaz de se sair bem, apesar de alguma pressão tardia de Lando Norris, para conquistar seu quarto título seguido.

As casas de apostas estão apostando que o inglês da McLaren levará a coroa desta vez, mas havia algo no humor de Verstappen durante os testes de pré-temporada que era revigorante. Ele estava visivelmente otimista, apesar de não estar registrando tempos de volta que chamassem a atenção.

Será que a Red Bull está escondendo algo? Talvez, mas havia uma vibração diferente em Verstappen. Ele aceitou as vaias da O2 Arena com tranquilidade e não revidou as críticas do britânico George Russell, da Mercedes, ao seu estilo de pilotagem. Ele parece seguro.

No final das contas, apesar da agitação dos últimos 12 meses, a Red Bull parece bastante sólida como uma unidade rumo à nova temporada. O campeonato de 2025 da F1 começa no GP da Austrália, em 16 de março, com cobertura completa do Motorsport.com e da Motorsport.tv Brasil no YouTube (veja abaixo!).

