MotoGP muda etapa de Silverstone para primeiro semestre de 2025

A etapa de Silverstone da MotoGP será transferida para o final de maio no calendário de 2025. Anunciado na passagem pela Inglaterra deste ano, o evento de 2025 será realizado de 23 a 25 de maio como a última parte de um calendário de corridas com "novo visual" para a categoria.

O GP da Grã-Bretanha tem sido realizado no início de agosto desde 2022, tendo sido anteriormente realizado no final de agosto em Silverstone desde 2013, com a mudança destinada a levar o evento para fora do período das férias de verão britânicas em uma tentativa de atrair mais fãs. Entre 2010 e 2012, a corrida em Silverstone - e, antes disso, em Donington Park, entre 2006 e 2010 - era realizado no final de junho.

"Como parte do que, de certa forma, será um novo calendário de 2025 para nós, estamos empolgados em celebrar o GP da Grã-Bretanha em uma época diferente do ano, fora do período de férias, dando a ainda mais fãs britânicos a oportunidade de ir em Silverstone", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports.



"Como todos sabem, a MotoGP está desfrutando de uma forte tendência de crescimento positivo de público e audiência em todo o mundo. Queremos garantir que esse evento, em um mercado importante, tenha a plataforma e a exposição que lhe permitam desempenhar um papel ainda maior nesse processo".

Com a mudança de datas, a etapa britânica da MotoGP agora coincide com o GP de Mônaco da Fórmula 1 e com as 500 Milhas de Indianápolis do próximo ano.

Miguel Oliveira, Equipe Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O CEO de Silverstone, Stuart Pringle, acrescentou: "Nossos fãs não terão de esperar tanto tempo para o próximo GP da Grã-Bretanha e já estamos trabalhando para organizar outro grande fim de semana de ação da MotoGP, música ao vivo, shows de acrobacias de cair o queixo e muito mais."

No mês passado, a MotoGP anunciou um novo contrato com o governo do estado de Uttar Pradesh para ver o retorno do GP da Índia a partir de 2025, que deve sediar a segunda etapa da temporada após o GP do Catar, e devidamente mudar de setembro para meados de março.

A mudança aliviará as preocupações com as condições climáticas adversas que afetaram vários pilotos durante a corrida de 2023 no Circuito Internacional de Buddh.

