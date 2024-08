A MotoGP comemorou seu 75º aniversário no GP da Inglaterra neste fim de semana e viu uma batalha pela vitória entre os líderes do campeonato Jorge Martín e Pecco Bagnaia, enquanto Marc Márquez tentou subir ao pódio para manter sua coroa no circuito de Silverstone.

Martín recuperou a liderança após sair de Silverstone com mais pontos que seu rival Bagnaia. Agora na tabela, o espanhol soma 241 tentos, três a mais que o italiano. Márquez está em quarto lugar na classificação geral da temporada com 179 pontos.

Pedro Acosta é o sexto, com 122 pontos, oito pontos à frente de Brad Binder, mas oito tentos atrás de Maverick Viñales. Confira a classificação e os pontos dos pilotos, equipes e construtores nos respectivos campeonatos após a décima corrida da temporada.

Campeonato de pilotos

Campeonato de equipes

Campeonato de construtores

PDV Construtor Pontos 1 Ducati 352 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 - - - - - - - - - - 2 Aprilia 192 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 - - - - - - - - - - 3 KTM 178 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 - - - - - - - - - - 4 Yamaha 53 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - - - - - - - - - - 5 Honda 26 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 - - - - - - - - - -

