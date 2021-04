MotoGP: Entenda plano para fazer calendário de 2021 com 18 etapas

O CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, afirmou que mantém a ideia de realizar pelo menos 18 corridas da MotoGP em 2021, incluindo qualquer corrida fora da Europa o Oriente Médio, e que se um falhar, eles têm alternativas.

Depois de reconstruir na temporada passada um calendário excepcional concentrado em nove circuitos em toda a Europa, a categoria rainha de motovelocidade confirmou um programa com 19 GPs para 2021.

Porém, é difícil dizer como estará a situação mundial no último trimestre do ano e se o campeonato poderá embarcar em uma viagem que o levará ao redor do mundo passando por Japão, Austrália, Malásia e Tailândia.

A Dorna Sports, promotora do campeonato, confia que pelo menos a temporada europeia possa decorrer normalmente, o que atingiria 15 GPs, e dependendo do estado de saúde na Ásia, Austrália e América, será considerada a incorporação dos Estados Unidos e Argentina.

“Não poderemos saber o que acontecerá em outubro até o início do verão europeu, por volta de julho”, explicou Carmelo Ezpeleta em entrevista ao GPOne.com.

“Se em algum momento não pudermos fazer um GP, seremos os primeiros a saber e comunicar. Acho que faremos todas as corridas na Europa, como no ano passado."

“Nossa intenção é fazer pelo menos 18 corridas, com as europeias chegaremos a 14, então restam 4: Japão, Austrália, Malásia e Tailândia. Se não for possível correr em nenhuma delas, Argentina e Texas querem e o GP da Indonésia está reservado. Portanto, estou pensando em um cronograma de 18 corridas."

Algo que vai ajudar a desenvolver a campanha normalmente é o fato da maior parte do paddock ter sido vacinada no Catar. No entanto, o protocolo de segurança será mantido por enquanto.

“Não sei exatamente a quantos almejamos, mas me contaram que quase todos. Com o maior respeito por quem não quis, acho muito importante que haja um grande número de pessoas vacinado, porque estatisticamente isso evita contrair a doença e o que aconteceu com Fausto Gresini."

“Tenho certeza de que é uma coisa positiva e ninguém terá nenhuma contra-indicação, a não ser um pouco de febre por um dia. Eu mesmo fiz e não tive reação."

"Mas não acho que a vacinação vai nos permitir mudar o protocolo até porque são as autoridades que decidem. É uma iniciativa interna que agradeço muito ao Catar, porque o paddock estará protegido durante toda a temporada."

"Espero que nos próximos meses as vacinas nos ajudem, por enquanto continuaremos com o mesmo protocolo do ano passado."

Ezpeleta ainda está cauteloso quanto ao retorno do público e do restante dos membros que trabalham com a categoria.

“O mais importante que falta para mim são os espectadores, mas também os jornalistas. Os jornalistas são um exemplo, gostaria de ter espectador e imprensa circulando de novo no paddock, mas você tem que entender que não é possível", disse.

"No começo, pensava que era uma decisão nossa, mas devemos aceitar as decisões dos países anfitriões. Todos entenderam que eles estão em uma situação especial com condições diferentes", concluiu.

MotoGP 2020

Gran Premio de España 1 / 14 Foto de: KTM Gran Premio de Andalucía 2 / 14 Foto de: MotoGP Gran Premio de la República Checa 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Austria 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Estiria 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de San Marino 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Emilia Romagna 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Catalunya 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Francia 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Aragón 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Teruel 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Europa 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Valencia 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gran Premio de Portugal 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

