Foi uma boa sexta-feira de treinos livres para o líder do campeonato Pecco Bagnaia em Silverstone no retorno da MotoGP após as férias.

O atual bicampeão não 'sentiu' os dias foras, colocou voltas boas na pista e afirmou que esta foi a "melhor sexta" de todas na pista inglesa. No treino livre 1, Bagnaia escondeu um pouco o jogo, ficando apenas na oitava colocação com 1m59s848, a pouco menos de um segundo e meio de Jorge Martín.

Na segunda sessão, as coisas ficaram mais sérias, com o italiano melhorando seu tempo para 1m58s030, o que o colocou em terceiro lugar a 0.119 milésimos do piloto espanhol e rival direto na luta pelo título.

No entanto, mesmo que tenha sido um dia positivo, Pecco não saiu completamente satisfeito. Ao fim dos treinos, confessou que seguirá trabalhando durante a noite porque a moto se mostrou muito nervosa.

"Estou bem feliz, mas não estou completamente satisfeito, temos trabalho pela frente. A moto é muito nervosa e me dá problemas. Martín é um pouco mais rápido no terceiro setor, mas eu já sei porque".

Sobre seus rivais, Bagnaia fez um 'raio-x' completo: "Tudo aconteceu, mais ou menos, como previsto. Achei que Márquez seria um pouco mais rápido, mas aqui ele sempre sofreu um pouco. Também achei que a Aprillia seria a mais rápida e nós estamos ali, perto deles. Martín demonstrou o que eu já esperava dele".

Um ponto que pode fazer diferença no fim de semana será os pneus, com Pecco dando indícios que ele e Martín poderão optar por estratégias diferentes na corrida: "Martín conseguiu o tempo que fez com os pneus dianteiros duros que nós não colocamos porque acreditamos que para o restante do fim de semana, com mais frio, os compostos médios serão mais adequados."

