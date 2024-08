Jorge Martín recebeu da Ducati uma peça padrão que é usa em todas as outras motos da marca na MotoGP na esperança de que o espanhol reduza o número de quedas nessa segunda metade do campeonato e não prejudique sua briga pelo título mundial.

Martín revelou que nos últimos anos ele vem correndo com um componente ligeiramente diferente em sua moto em relação aos outros pilotos da Ducati, o que torna a parte dianteira mais vulnerável durante as curvas.

Tendo reconhecido seu papel em três quedas durante a primeira parte da temporada, incluindo sua penúltima volta em Sachsenring, que deu a liderança ao seu rival direto pelo título Francesco Bagnaia, Martín resolveu abandonar sua abordagem e optar pela mesma solução dos outros membros da Ducati.

"É uma parte a ser testada porque acreditamos que é isso que vem causando as quedas", explicou. "Tem uma parte na moto que, nas duas últimas temporadas, eu usei uma peça diferente em comparação com o restante das Ducatis".

"Então, voltamos um pouco para a peça padrão. Eu tinha dúvidas se seria rápido, mas no fim, eu me senti ainda melhor. Claro, tem alguns pontos negativos, mas me senti muito bem. Foi isso que eu provei."

Enquanto Martín se recusou a revelar exatamente o que ele estava testando nesta sexta-feira em Silverstone, ele apenas se limitou a dizer que estava relacionado com a frenagem da GP24.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"É na frenagem", ele disse. "Hoje não foi meu ponto mais forte. Eu me senti muito bem no setor três, em todos essas mudanças rápidas de direções, eu realmente amo, mas precisamos continuar trabalhando [na frenagem]."

Explicando o impacto que isso tem em sua direção, o espanhol acrescentou: "Parece que está forçando um pouco menos no pneu dianteiro e, com isso, eu posso deslizar um pouco mais nas curvas."

A peça, no entanto, tem suas desvantagens, com Martín revelando que isso compromete a estabilidade da moto: "Eu perdi um pouco a estabilidade, mas acredito que foi apenas o primeiro dia com essa peça, então, podemos controlar isso", disse. "No momento, está um pouco no limite, mas eu consigo controlar, então não é a hora de ir por outro caminnho."

Reportagem adicional de German Garcia Casanova e Ruben Carballo

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!