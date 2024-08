A MotoGP está em constante evolução e, entre uma corrida e outra, não há tempo para parar, evitando ficar para trás. Por isso, muitos pilotos e equipes foram direto do Red Bull Ring para Misano para treinos e testes. Estes dois dias foram marcados pela presença de vários nomes do grid atual e, inclusive, Valentino Rossi a bordo de uma Yamaha.

Todas as atenções estavam voltadas para a Yamaha, que escolheu a pista da italiana para dois dias de testes com seus pilotos oficiais, aproveitando as concessões de que desfrutam este ano. Fabio Quartararo e Álex Rins foram para a pista com a M1, mas Andrea Dovizioso também chamou a atenção, presente como piloto de testes para substituir o ainda lesionado Cal Crutchlow.

Mas houve mais uma Yamaha que despertou a curiosidade e atraiu a todos: foi a R1 com o número 46. Isso mesmo, Valentino Rossi não perdeu a oportunidade de vestir macacão e capacete e voltar a fazer o que mais gosta: pilotar uma motocicleta. Em sua nova vida sobre quatro rodas, o Doutor está tendo muita satisfação, mas o chamado das duas rodas é como o canto da sereia de Ulisses: irresistível.

Assim, o multicampeão mundial completou algumas voltas em sua pista de casa, acompanhado por "seus garotos" da Academia. Também estavam presentes Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, que aproveitaram a oportunidade para ir à pista e treinar com a Panigale V4S. Michele Pirro, da Ducati, também esteve presente para testar o "laboratório" da GP24.

Muitos outros pilotos aproveitaram a oportunidade de testar em Misano (onde serão realizados dois GPs este ano): Dani Pedrosa pilotou a KTM, sob o olhar atento de Pedro Acosta, que veio à Misano para acompanhar de perto o trabalho de desenvolvimento da marca austríaca e entender melhor a mecânica da MotoGP.

O espanhol também deu algumas voltas com a máquina da Moto2. A Gresini também foi para a pista, mas com dois pilotos de Moto2, Manuel Gonzalez e Albert Arenas.

Pecco MOSTRA QUEM MANDA e passa Martín pela liderança! Acosta MAL? DOVIZIOSO na Yamaha | Sertões '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!