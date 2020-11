MotoGP: Honda confirma volta de Márquez ao Mundial apenas em 2021

A equipe Honda confirmou nesta terça-feira (10) que o hexacampeão Marc Márquez não voltará para disputar o restante da temporada 2020 da MotoGP, focando em sua reabilitação para retornar no próximo ano.

A Honda clarificou especulações sobre uma possível volta de Márquez para as duas provas finais da temporada, confirmando que Stefan Bradl seguirá representando a equipe tanto no GP de Valência quanto no de Portugal.

Márquez sofreu uma fratura no braço direito durante a primeira corrida da temporada de 2020 em Jerez, tendo que passar por uma cirurgia. Ele tentou retornar na semana seguinte, no GP da Andaluzia na mesma pista, mas abandonou devido à lesão.

Pouco depois, o espanhol precisou passar por uma segunda cirurgia para substituir a placa de titânio que fixava o osso, que havia quebrado.

No final de agosto, a Honda anunciou que Márquez ficaria de fora "de dois a três meses", o que abriu espaço para considerações sobre uma possível volta no final da temporada. Mas a possibilidade não se concretizou em meio a sua recuperação. A Honda também optou por não correr riscos e o piloto seguirá a reabilitação para focar em 2021.

"Com a contínua recuperação, Marc Márquez e a equipe Honda confirmam que ele não participará do restante da temporada 2020 da MotoGP, mirando seu retorno às provas em 2021", confirmou a Honda via comunicado.

"Trabalhando em seu programa de recuperação e seguindo o progresso de seu braço, Marc Márquez, em conjunto com a Honda e sua equipe formada por múltiplos médicos, optaram por adiar oficialmente seu retorno para 2021".

Com Márquez incapaz de voltar, o piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, completará a temporada de 2020 ao lado de Álex Márquez. Até aqui, o alemão pontuou três vezes no ano, tendo como destaque o oitavo lugar no GP da França em Le Mans.

"Primeiro, quero desejar a Marc uma recuperação plena e agradecer à Honda por me dar essa oportunidade".

"Tivemos um grande progresso desde Le Mans e sinto que meu nível está melhorando com mais tempo ao lado da moto e trabalhando junto da equipe. Os dados obtidos nos ajudarão e a previsão é de seguir melhorando. Será um final de ano movimentado e mal posso esperar".

