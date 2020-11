Após anunciar em agosto sua saída da Ducati no final da temporada 2020, Andrea Dovizioso iniciou uma busca por uma nova vaga na MotoGP, mas agora tudo parece certo para o italiano tirar um ano sabático em vez de assinar como piloto de testes, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O futuro de Dovizioso foi colocado como incerto durante o GP da Áustria quando confirmou que não renovaria com a Ducati, colocando um fim a uma parceria de oito anos que rendeu 14 vitórias e três vice-campeonatos.

Na ocasião, Dovizioso admitiu que não tinha um Plano B para o futuro, enquanto seu empresário, Simone Battistella, admitiu que o sabático era uma opção. Mas, recentemente, o Motorsport.com havia revelado que ele estava em discussões para assumir a vaga de Jorge Lorenzo como piloto de testes da Yamaha para 2021.

Dovizioso também falou com a Honda e a KTM sobre a função, e disse que não havia interesse em assinar com a Aprilia. Porém, o Motorsport.com apurou que Dovizioso abandonou os planos para se tornar piloto de testes, preferindo tirar um ano sabático.

Agora, Dovizioso deve focar em sua paixão pelas corridas de motocross, mantendo-se em forma para um potencial retorno à MotoGP em 2022.

Diversos contratos estarão em jogo no final de 2021, com grandes mudanças sendo esperadas para o grid em 2022, quando os contratos entre montadoras, equipes independentes e a Dorna Sports estarão abertos à renovação.

Porém, Dovizioso terá 36 anos no momento que a temporada de 2022 começar, tornando o sabático algo arriscado.

Mas o piloto da Ducati provou nas últimas três temporadas que é o rival mais próximo de Marc Márquez, com o vice-campeonato em todos os campeonatos, além de sua experiência com motos da Honda, Yamaha e Ducati, algo que pode ser valioso.

Dovizioso deve tornar pública sua decisão nos próximos dias. Por enquanto, ele segue matematicamente com chances na disputa pelo título de 2020, mas o oitavo lugar no GP da Europa o colocou em uma situação difícil, ficando a 45 pontos de Joan Mir, com apenas 50 em jogo.

Ainda não está claro se a decisão de Dovizioso irá impactar a negociação de Lorenzo com a Yamaha para seguir como piloto de testes em 2021. Recentemente, o tricampeão da MotoGP admitiu que assumir a mesma vaga na Aprilia é uma opção.

