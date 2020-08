Hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez passou por mais uma cirurgia após o acidente no GP da Espanha, que abriu a temporada da categoria, e não deve disputar a etapa da República Tcheca. O piloto espanhol da Honda já não correu no GP da Andaluzia.

A informação veio à tona nesta segunda-feira, pois houve complicações no processo de cicatrização do braço de Márquez. O 'Formiga Atômica' quebrou o membro quando brigava pelo pódio na etapa inaugural de Jerez de la Frontera.

Na prova da Andaluzia, disputada no mesmo circuito espanhol na semana seguinte, o hexacampeão mundial chegou a disputar alguns treinos após sua primeira cirurgia, mas não foi capaz de correr, já que sentiu fraqueza no cotovelo.

Márquez, então, seguiu seu intenso processo de reabilitação. Entretanto, foi diagnosticado que a placa de metal inserida em seu braço para parafusar os ossos quebrou devido ao grande estresse na região.

A Honda, equipe do hexacampeão, comunicou: "Marc passou por uma segunda operação hoje, segunda-feira, 3 de agosto, depois que a placa de titânio usada para consertar o úmero direito sofreu danos devido ao acúmulo de estresse. O Dr. Xavier Mir e sua equipe no Hospital Universitari Dexeus substituíram com sucesso a placa de titânio e Marc Márquez agora fica no hospital por 48 horas antes de receber alta. ”

“Marc Márquez passou por uma cirurgia há 13 dias e hoje voltou à sala de operações. A primeira operação foi bem-sucedida, mas o que não era esperado era que a placa fosse insuficiente. Um acúmulo de tensões na área operada causou alguns danos à placa, portanto hoje a placa de titânio foi removida e substituída por uma nova fixação", explicou mais detalhadamente o Dr. Xavier Mir.

"O piloto não sentiu dor durante este período. Ele seguiu os conselhos médicos. Infelizmente, um estresse excessivo causou esse problema. Agora temos que esperar 48 horas para entender o tempo de recuperação”, completou o médico.

Márquez caça seu sétimo título mundial em oito temporadas, mas já está 50 pontos atrás do francês Fabio Quartararo, que venceu as duas provas disputadas até o momento a bordo da Yamaha Petronas e lidera o campeonato.