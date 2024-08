MotoGP: Hungria deve entrar e Portugal sair do calendário de 2025

O Balaton Park Circuit, na Hungria, está pronto para sediar sua primeira corrida de MotoGP no próximo ano, enquanto Portugal provavelmente sairá do calendário, conforme apuração do Motorsport.com.

Embora o calendário completo para a temporada de 2025 ainda não tenha sido anunciado, mais e mais datas estão surgindo à medida que a Dorna, empresa proprietária dos direitos da MotoGP, finaliza os planos para a 76ª temporada da categoria rainha.

O calendário do próximo ano terá várias mudanças, sendo que o novo circuito Balaton Park, localizado nos arredores de Budapeste, capital da Hungria, e próximo ao popular Lago Balaton, será a adição mais notável.

O plano é que as autoridades locais, juntamente com os principais funcionários da Dorna, realizem uma apresentação em meados do próximo mês para anunciar oficialmente o renascimento do GP da Hungria.

A última vez que o país sediou uma etapa do campeonato mundial foi em 1993, quando Eddie Lawson venceu em uma Cagiva no Hungaroring, que continua sendo um evento anual no calendário da Fórmula 1 até hoje.

Espera-se que o circuito do Algarve, em Portugal, que sediou pela primeira vez uma corrida de MotoGP em 2020 em meio às restrições da COVID, seja retirado do calendário para dar lugar à Hungria.

A decisão de abandonar o evento em terras lusitanas significaria que a Espanha manteria suas quatro corridas em Jerez, Barcelona, Aragão e Valência. Anteriormente, os executivos da Dorna planejavam alternar entre vários locais na Espanha, além de Portimão, mas essa solução para equilibrar as corridas não será mais necessária.

Como já anunciado, a temporada 2024 da MotoGP começará na Tailândia em 2 de março, seguida possivelmente por outra corrida na Ásia no fim de semana seguinte.

Espera-se que o campeonato vá então para os continentes americanos, com a Argentina retomando seu lugar no calendário após o cancelamento da corrida deste ano devido a cortes orçamentários do governo. O GP da Argentina deve ser programado antes ou depois do GP dos Estados Unidos, em Austin.

Algumas outras datas para as corridas de 2025 já estão confirmadas, incluindo Le Mans (11 de maio), Silverstone (25 de maio) e Spielberg (17 de agosto).

