MotoGP: Márquez é o mais rápido do TL2 do GP de Aragón

Marc Márquez deu o primeiro passo para acabar com o período de seca de mil dias da MotoGP ao correr para o 1º lugar nos treinos do GP de Aragón e reduzir em mais de dois décimos de segundo o recorde de volta de todos os tempos no circuito MotorLand Aragón.



As condições escorregadias do novo asfalto melhoraram para os treinos e na sequência de novos marcos para a Moto3 e Moto2 em suas respectivas sessões na sexta-feira. A superfície estava mais quente e com mais borracha Pirelli, e a equipe marcou a diferença em relação aos tempos provisórios definidos pela manhã.

Márquez liderou o pelotão durante a maior parte do cronômetro e estabeleceu sua marca no MotorLand na 23ª volta de 24. O catalão não vence um GP desde o final da temporada de 2019 em Valência e agora vai direto para o Q2, otimista de sua primeira pole position desde a abertura de 2023 em Portugal.



Aleix Espargaró levou a Aprilia de fábrica do fundo da classificação no FP1 para o 2º lugar com um esforço a apenas quatro centésimos do recorde de 2022 do campeão mundial Pecco Bagnaia. Ele ficou à frente de seu companheiro de equipe Maverick Viñales, que foi o mais rápido em todos os setores, exceto na longa curva 16, onde Márquez tinha a vantagem sobre a GP23.

Jorge Martín foi o primeiro piloto da Ducati GP24, em 4º, à frente de Álex Márquez, que se beneficiou do slipstream de seu irmão. Bagnaia melhorou para 6º (enquanto seu companheiro de equipe na Ducati, Enea Bastianini, teve sua última volta raspada devido a uma batida de Jack Miller, da KTM, na Curva 16, que provocou as bandeiras amarelas).



Franco Morbidelli garantiu P7, à frente de uma velocidade surpreendente de Johann Zarco, da LCR Honda; o francês colocou a malvista motocicleta HRC em 8º, sendo a primeira entrada direta da empresa japonesa no Q2 de sábado este ano. A dupla da Trackhouse Racing Aprilia, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, ocupou as outras vagas automáticas no Q2, respectivamente.



Fabio Quartararo caiu na rápida aproximação da curva 6 e ficou em 20º. Augusto Fernandez, perto de confirmar seu papel como piloto de testes da Yamaha para 2024, caiu na última curva, a 16

