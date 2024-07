A Ducati diz que sua decisão de contratar Marc Márquez para correr na equipe oficial a partir da temporada de 2025 da MotoGP gerou uma resposta "dividida" na Itália.

A marca admitiu que recebeu algumas críticas por escolher o hexacampeão em vez de Jorge Martín como companheiro de equipe de Francesco Bagania para a próxima temporada.

Inicialmente, a Ducati havia escolhido Martin, vice-campeão do ano passado, para substituir Enea Bastianini, como parte de um plano mais amplo que incluía colocar Marquez na Pramac em uma motocicleta com especificações de fábrica.

Mas a relutância do último em se juntar à equipe de Paolo Campinoti mudou as coisas, forçando a Ducati a voltar atrás em sua decisão original e promover Márquez da Gresini.

Embora a adição do piloto de 31 anos de idade seja um grande impulso para a equipe, tanto do ponto de vista competitivo quanto de marketing, ela veio ao custo de seus relacionamentos de longo prazo com Martín e Pramac.

O CEO da Ducati, Claudio Domenicali, está ciente de que sua escolha não recebeu apoio unânime, com Martín tendo sido preterido para a vaga, apesar de ter provado seu valor repetidamente com a Pramac desde sua estreia na MotoGP em 2021.

"Foi uma escolha muito difícil para nós, porque gostamos muito de Jorge", disse ele. "Então a escolha foi Jorge ou Marc. Jorge está conosco há muito tempo, ele é muito forte. Foi muito difícil. O tempo dirá se foi a escolha certa ou não".

"A escolha de Marc é muito controversa, muito mais na Itália do que no resto do mundo, por causa de sua história e do que aconteceu no passado. "Pelo que leio, ninguém questiona seu talento, mas vários têm opiniões muito caracterizadas sobre sua história".

Embora não se possa negar que a contratação de Márquez seja um grande golpe de marketing para a Ducati, ela estará, sem dúvida, em uma posição mais fraca em relação às rivais no próximo ano.

Em primeiro lugar, ela terá duas motos a menos no grid, com a Pramac encerrando uma parceria de 20 anos para se tornar uma equipe satélite da Yamaha em 2025. Em segundo lugar, o atual piloto da VR46 , Marco Bezzecchi, se juntará a Martín na Aprilia no próximo ano, enquanto Bastianini também deixará completamente a Ducati em favor de uma mudança para a Tech3 KTM.

Perguntado se a mudança no mercado de pilotos instigada pela Ducati havia fortalecido demais a oposição, Domenicali disse: "Esperamos que não, no sentido de que precisamos dos pilotos, da motocicleta e da técnica. Você precisa dosar bem sua energia."

Referindo-se ao fato de a Ducati ter apertado o bolso em um momento em que os fabricantes rivais ofereceram contratos com muito dinheiro para atrair seus pilotos, Domenicali acrescentou: "Há também um problema geral de sustentabilidade desse ambiente, vários fabricantes estão fazendo escolhas que não são sustentáveis na minha opinião, mas é a minha opinião".

"Prestamos muita atenção para garantir que a empresa seja uma só, as corridas, a empresa, as famílias em Borgo Panigale. Equilibrando o que gastamos para desenvolver a motocicleta com o que gastamos com os pilotos".



