MotoGP: Em Jerez, ninguém venceu mais que Rossi

Após sua inauguração em 1985, o Circuito de Jerez se tornou uma das instalações mais modernas da Europa para sediar corridas de motociclismo, o que se cristalizou em 1987 com a organização do primeiro GP da Espanha na pista de Cádiz, assumindo a organização do Circuito del Jarama. Aqueles foram os anos da dominação anglo-saxônica e o primeiro pódio à sombra de Tío Pepe foi ocupado por um australiano, Wayne Gardner, um americano, Eddie Lawson e o britânico Ron Haslam.

Em 1988, Madri recuperou o nome do GP da Espanha, que naquele ano foi disputado em Jarama (Kevin Magee, Lawson e Gardner), mas os promotores ficaram tão encantados com Jerez que lhe concederam, naquela temporada, a organização do GP de Portugal, que foi disputado no local de Cádiz, com Lawson vencendo à frente de Rainey e Magee.

Mick Doohan, da equipe Repsol Honda, no GP da Espanha de 1995 em Jerez. Foto de: Repsol Media

Foi a última vez que o GP da Espanha foi realizado no renomeado Circuito de Jerez-Angel Nieto, em memória do lendário 13 vezes campeão mundial, sem interrupção desde 1989 e até 2023. Além disso, durante a pandemia de 2020, o local sediou duas corridas, além do GP da Andaluzia.

A era do domínio anglo-saxão durou até 1993-94, com o claro domínio de Doohan, que conquistou quatro vitórias. Mas em 1993-93, pela primeira vez um piloto mediterrâneo, nada menos que Alex Crivillé, "el nen de Seva", ficou em terceiro lugar no pódio.

Ninguém duvidava que "Crivi" seria o primeiro espanhol a conquistar a vitória em Jerez, mas em 1995, de forma inesperada, Alberto Puig levou sua Honda NSR 500cc ao primeiro lugar do pódio, depois de lutar durante toda a corrida com o italiano Luca Cadalora. Crivillé foi o terceiro colocado.

Pódio: vencedor da corrida Valentino Rossi, Honda, terceiro lugar Alex Criville, Honda, GP da Espanha 2001. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foi preciso esperar até 1997 para que "Crivi" vencesse em uma pista onde a curva 11 leva o seu nome, mas valeu a pena esperar, pois o catalão venceu três vezes seguidas, até 1999, quando se tornou o primeiro espanhol a conquistar o título da categoria rainha, tudo com a Honda.

Rossi surge como o rei absoluto em Jerez

Com a virada do século, a geração de pilotos também mudou e, em 2000, Jerez viu o surgimento de um fenômeno em ascensão, Valentino Rossi, que terminou em 3º lugar naquele ano, atrás de Kenny Roberts Jr. e Carlos Checa.

Rossi levou apenas um ano para vencer em Jerez, a última temporada da categoria 500cc antes do início da era MotoGP em 2002. Desde então, Rossi fez de Jerez um verdadeiro reduto para si mesmo, vencendo três temporadas consecutivas (2001-2003) e seis vezes em nove anos entre 2001 e 2009, o ano de sua última coroa na categoria rainha.

Mas como se fosse uma ave Fênix, o italiano ainda deu um último suspiro de ar fresco para conquistar mais uma vitória no GP da Espanha de 2016, a sétima de sua carreira, tornando-se o piloto que mais vezes venceu na categoria rainha em Jerez.

Pedrosa, Marquez e Lorenzo no pódio em Jerez 2017. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Por nações, os pilotos espanhóis foram os que mais venceram em Jerez, com a Itália vencendo dez vezes, a Austrália oito vezes, os Estados Unidos quatro vezes e a França duas vezes.

O reinado de Rossi deu lugar à chegada da geração dos "alienígenas", com Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Marc Márquez vencendo três corridas cada um, para dar lugar à penúltima geração reinante, com Fabio Quartararo vencendo duas e Pecco Bagnaia outras duas, e neste fim de semana ele tentará igualar aqueles que venceram três corridas em Jerez. A menos, é claro, que Dani Pedrosa vença com sua KTM wildcard e conquiste sua quarta vitória, empatando com Doohan pelo segundo maior número de vitórias em Jerez, atrás apenas de Rossi.

Todas os GPs no Circuito de Jerez

Temporada Vencedor 2º 3º 1987 Wayne Gardner (AUS) Eddie Lawson (EUA) Ron Haslam (GB) 1988 GP de Portugal Eddie Lawson (EUA) Wayne Rainey (EUA) Kevin Magee (AUS) 1989 Eddie Lawson (EUA) Wayne Rainey (EUA) Niall Mackenzie (GB) 1990 Wayne Gardner (AUS) Wayne Rainey (EUA) Kevin Schwantz (EUA) 1991 Mick Doohan (AUS) John Kocinski (EUA) Wayne Rainey (EUA) 1992 Mick Doohan (AUS) Wayne Rainey (EUA) Niall Mackenzie (GB) 1993 Kevin Schwantz (EUA) Wayne Rainey (EUA) Alex Crivillé (ESP) 1994 Mick Doohan (AUS) Kevin Schwantz (EUA) John Kocinski (EUA) 1995 Alberto Puig (ESP) Luca Cadalora (ITA) Alex Crivillé (ESP) 1996 Mick Doohan (AUS) Luca Cadalora (ITA) Tadayuki Okada (JAP) 1997 Alex Crivillé (ESP) Mick Doohan (AUS) Tadayuki Okada (JAP) 1998 Alex Crivillé (ESP) Mick Doohan (AUS) Max Biaggi (ITA) 1999 Alex Crivillé (ESP) Max Biaggi (ITA) Sete Gibernau (ESP) 2000 Kenny Roberts Jr. (EUA) Carlos Checa (ESP) Valentino Rossi (ITA) 2001 Valentino Rossi (ITA) Norick Abe (JAP) Alex Crivillé (ESP) 2002 Valentino Rossi (ITA) Daijiro Kato (JAP) Tohru Ukawa (JAP) 2003 Valentino Rossi (ITA) Max Biaggi (ITA) Troy Bayliss (AUS) 2004 Sete Gibernau (ESP) Max Biaggi (ITA) Alex Barros (BRA) 2005 Valentino Rossi (ITA) Sete Gibernau (ESP) Marco Melandri (ITA) 2006 Loris Capirossi (ITA) Dani Pedrosa (ESP) Nicky Hayden (EUA) 2007 Valentino Rossi (ITA) Dani Pedrosa (ESP) Colin Edwards (EUA) 2008 Dani Pedrosa (ESP) Valentino Rossi (ITA) Jorge Lorenzo (ESP) 2009 Valentino Rossi (ITA) Dani Pedrosa (ESP) Casey Stoner (AUS) 2010 Jorge Lorenzo (ESP) Dani Pedrosa (ESP) Valentino Rossi (ITA) 2011 Jorge Lorenzo (ESP) Dani Pedrosa (ESP) Nicky Hayden (EUA) 2012 Casey Stoner (AUS) Jorge Lorenzo (ESP) Dani Pedrosa (ESP) 2013 Dani Pedrosa (ESP) Marc Marquez (ESP) Jorge Lorenzo (ESP) 2014 Marc Marquez (ESP) Valentino Rossi (ITA) Dani Pedrosa (ESP) 2015 Jorge Lorenzo (ESP) Marc Marquez (ESP) Valentino Rossi (ITA) 2016 Valentino Rossi (ITA) Jorge Lorenzo (ESP) Marc Marquez (ESP) 2017 Dani Pedrosa (ESP) Marc Márquez (ESP) Jorge Lorenzo (ESP) 2018 Marc Marquez (ESP) Johann Zarco (FRA) Andrea Iannone (ITA) 2019 Marc Márquez (ESP) Alex Rins (ESP) Maverick Viñales (ESP) 2020 Fabio Quartararo (FRA) Maverick Viñales (ESP) Andrea Dovizioso (ITA) 2020 GP da Andaluzia Fabio Quartararo (FRA) Maverick Viñales (ESP) Valentino Rossi (ITA) 2021 Jack Miller (AUS) Pecco Bagnaia (ITA) Franco Morbidelli (ITA) 2022 Pecco Bagnaia (ITA) Fabio Quartararo (FRA) Aleix Espargaró (ESP) 2023 Pecco Bagnaia (ITA) Brad Binder (RSA) Jack Miller (AUS)

*Jerez já sediou 38 corridas, 36 GPs da Espanha, 1 GP de Portugal e 1 GP da Andaluzia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, vencedor nos últimos dois anos em Jerez. Foto de: Dorna

