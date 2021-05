Apenas dez dias após uma operação para corrigir uma síndrome compartimental em seu antebraço direito, Fabio Quartararo diz que está pronto para retornar ao grid da MotoGP já neste final de semana, para correr em casa no GP da França, quinta etapa da temporada 2021.

O piloto da equipe oficial da Yamaha decidiu passar por uma cirurgia dois dias após uma perda de força no braço direito comprometer sua luta pela vitória no GP da Espanha, caindo na classificação após liderar, terminando apenas em 13º.

No dia seguinte, o francês não participou do teste da MotoGP em Jerez, voltando à França para uma consulta média. Após exames, foi operado pela segunda vez no braço direito por conta do mesmo problema, em busca de desbloquear a zona onde sentiu a perda de força.

A operação, segundo seu treinador, Éric Mahé, foi menos agressiva do que a feita em 2019, também realizada dez dias antes de um GP, o da Catalunha, quando terminou em segundo, conquistando seu primeiro pódio na MotoGP.

Agora, o francês já se prepara para correr em casa pela primeira vez como piloto oficial da Yamaha e com duas vitórias em quatro corridas, mesmo tendo perdido a liderança após o GP da Espanha para Francesco Bagnaia, mas com apenas dois pontos de diferença.

Apesar da operação, Quartararo afirmou que já reiniciou seu treinamento normal, acreditando que o procedimento não o afetará. O piloto quer que o final de semana em Le Mans coloque o passado para trás.

"Sem dúvidas, a forma como terminamos o GP da Espanha foi uma tristeza, mas o que tiramos de positivo disso é que somos suficientemente rápidos para lutarmos por pódios e vitórias", disse Quartararo através de um comunicado da Yamaha.

"Operei para corrigir a síndrome compartimental e o procedimento foi um sucesso. Venho treinando desde então e me sinto bem para o final de semana".

"De qualquer maneira, é sempre muito belo ir a Le Mans, porque é a minha corrida. Tentarei dar o meu melhor para estar no lugar mais alto o mais rápido possível".

MASSA fala sobre comparação com BARRICHELLO, DIFICULDADE em ADAPTAÇÃO ao BRASIL e desafio na STOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #104 – Mercedes x Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.