MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 para o GP das Américas em Austin

Dois anos e meio depois, a MotoGP volta a correr no continente americano com mais uma edição do GP das Américas em Austin nos Estados Unidos. E na primeira sessão, que foi realizada com pista molhada, a liderança da sessão ficou com Marc Márquez.

Antes da 15ª etapa da temporada 2021, a grande notícia da semana era a decisão de Maverick Viñales de não correr em Austin, após a morte de Dean Berta Viñales, seu primo de 15 anos em um acidente em Jerez durante etapa da World Supersport 300. A Aprilia optou por não substituir o espanhol.

O Circuito das Américas ficou com pista molhada após uma forte chuva no começo da manhã, com Márquez liderando o pelotão no início da sessão com sua Honda. Tendo vencido todos os GPs das Américas desde 2013 com exceção de um, Márquez teve um ritmo dominante desde o início, fazendo volta rápida atrás de volta rápida.

O espanhol chegou a 02min16s801 após os primeiros 15 minutos de sessão, chegando a abrir 2s de vantagem em certo momento, até que seu companheiro de equipe, Pol Espargaró, reduzisse a diferença para apenas sete décimos.

Jack Miller foi o primeiro a ameaçar o domínio das Hondas, assumindo a ponta com 02min26s612. Essa foi a marca a ser batida até os oito minutos finais. Com a pista melhorando, Márquez pôde pressionar o australiano.

Márquez baixou a marca para 02min15s872, com Miller chegando em segundo a 0s167, tendo em terceiro outra Ducati, a Pramac de Johann Zarco. Após uma evolução com a KTM nos testes de Misano, Miguel Oliviera foi o quarto e Pol Espargaró completou o top 5, à frente de outra Honda, de Álex Márquez.

Álex Rins, o único piloto a quebrar o domínio de Márquez em Austin, vencendo em 2019, foi o sétimo, mas a 1s1 do compatriota, enquanto Francesco Bagnaia, que busca a terceira vitória consecutiva, foi o oitavo. O atual campeão, Joan Mir, foi o 12º, enquanto o líder Fabio Quartararo foi 15º, sendo o melhor entre as quatro Yamahas.

A MotoGP volta à pista de Austin nesta sexta para a segunda sessão de treinos livres, marcada para 16h10, horário de Brasília.

Confira o resultado final do TL1 para o GP das Américas da MotoGP:

