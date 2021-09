Piloto espanhol da Aprilia na MotoGP, Maverick Viñales não disputará o GP das Américas, realizado no próximo fim de semana em Austin, nos Estados Unidos, em função da morte de seu primo, Dean Berta Viñales, no último sábado, em acidente na pista de Jerez.

Dean, de apenas 15 anos, perdeu a vida no circuito espanhol após incidente pela World Supersport 300. A Aprilia confirmou que dá "apoio incondicional" a Maverick neste momento de luto.

“Maverick não estará no GP das Américas. Menos de uma semana se passou desde o acidente envolvendo Dean Berta, o que não é tempo suficiente para recuperar a serenidade necessária para correr. Maverick, com o apoio total e incondicional da Aprilia, decidiu, portanto, fazer uma pausa na sua jornada para conhecer a moto e a equipe. A Aprilia apoia esta decisão e apoia Maverick e os seus entes queridos", comunicou o time italiano.

"Haverá outros momentos e outras rodadas para retomar a promissora jornada iniciada juntos. Uma jornada que deve respeitar totalmente as pessoas envolvidas e seus sentimentos", completou a equipe.

Ainda não se sabe quando Maverick voltará à ação. A Aprilia não disse se vai colocar o piloto de testes Lorenzo Savadori em atividade no lugar de Viñales na etapa deste fim de semana no Texas.

