Em coletiva de imprensa em Madri pré-GP da Espanha de MotoGP, o hexacampeão Marc Márquez diz não acreditar que está na melhor versão de si próprio, citando o piloto de 2019, do hexacampeonato, como seu maior momento.

Após mais de uma década com a Honda, Márquez deixou a marca japonesa em 2024 para correr com a Gresini, equipe satélite da Ducati. Ao longo do ano passado, mostrou que estava voltando à boa forma e, com isso, foi promovido para o time oficial da marca italiana em 2025. E, agora, ele volta à Espanha em meio a uma de suas melhores temporadas na categoria, tendo feito quatro poles e vencendo sete das oito corridas feitas até aqui.

"Chegamos em um momento muito diferente em relação a 2024. Vamos tentar manter o ritmo. Isso não significa necessariamente vencer, mas estar entre os três primeiros", afirma Márquez em um tom longe da euforia, especialmente depois de superar a experiência ruim da lesão.

"Depois de um período de recuperação tão longo, estou apreciando mais o que está acontecendo agora e o momento que eu e meu irmão estamos vivendo. Depois de cada sábado, nas reuniões, eu digo a ele que isso não é normal. Nem todo fim de semana será como agora. Mas, sim, estou gostando mais do que antes. Ganhar não é normal", lembra ele.

No entanto, fora do erro de Austin, Márquez tem sido extremamente dominante neste começo de temporada.

"Essa é a palavra que eu tento evitar, ela faz você baixar um pouco a guarda. E isso faz com que você cometa erros. O que aconteceu em Austin não foi por excesso de confiança, eu tento internalizar meu discurso. A última vez que me senti assim em uma moto foi em 2019. As coisas estavam indo bem para mim, e estão indo bem agora. Mas os rivais estão melhorando e estão cada vez mais próximos".

O Márquez de seu último campeonato (2019) pode ser o melhor de todos os tempos, segundo o próprio, embora a versão que ele está construindo este ano siga a mesma linha.

"Não posso me considerar um piloto melhor do que era antes de 2020, depois de quatro operações no braço. Tenho que trabalhar mais para chegar lá. Mas estou pronto para isso e, agora que cheguei, estou tentando esquecer o braço. Isso não acontece há muitos anos. Mas isso também é uma roda, você ganha confiança, fisicalidade e se lembra menos dos problemas. Com o fisio, eu estava reclamando do ombro esquerdo, e ele me disse que eu não reclamava há muito tempo. Isso é um bom sinal", disse.

Marc Márquez

"Não estou melhor do que em 2019, estou diferente. Tenho uma mentalidade diferente. Não me atrevo a dizer que estou mais forte, mas estou muito mais calmo. Em 2019, a única coisa que importava era vencer, eu tinha isso dentro de mim. Este ano a pressão é a mesma, mas pessoalmente não me sinto obrigado a vencer. Com tudo o que aconteceu, estou feliz. Não me sinto em dívida comigo mesmo. Fiz tudo o que estava ao meu alcance e estou onde quero estar, conquistando vitórias e pódios todo fim de semana".

Voltando ao GP da Espanha deste fim de semana, Jerez foi justamente o primeiro fim de semana de 2024 em que foi possível ver Marc lutando contra Pecco Bagnaia pela vitória.

"Este ano, se eu tiver a chance de vencer, será comemorado. Mas no ano passado, o pódio foi muito importante. Vocês sabem o que eu arrisquei ao ir para Gresini, foi o primeiro fim de semana em que fui realmente competitivo. Senti que a confiança ia voltar", lembra.

Jerez foi, precisamente, o circuito onde ele se machucou em 2020. "Uma vitória agora fecharia um círculo?", perguntaram a ele.

"O círculo para mim já está fechado e com o laço colocado. Tenho que evitar a expectativa neste fim de semana, daqueles que esperam me ver vencer, mas sou grato".

Márquez ainda não quer falar sobre o título, mas entende que agora está no lugar certo para conquistá-lo.

"Quando você quer lutar pelo título, acho que estou no melhor lugar, com uma equipe oficial e uma moto oficial. Quando você tem essas armas, não há mais nada. Estou na situação ideal e o título está em minhas mãos. Mas a Gresini fez Bastianini vencer. É uma grande equipe, mas a moto vermelha é a mais procurada".

Por fim, Márquez enviou uma mensagem de incentivo e sua experiência ao campeão de 2024 Jorge Martín, que está lesionado novamente.

"Incentivem-no. Sei o que está passando pela cabeça dele, meu conselho é não tomar nenhuma decisão no calor do momento ou quando ele estiver lesionado", disse.

