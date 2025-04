Após uma trajetória repleta de momentos complicados, o campeão de 2020 da MotoGP, Joan Mir, parece que começa a ver a luz no fim do túnel em sua relação com a Honda. Seu atual 17º lugar no campeonato não exemplifica o progresso que o espanhol vem fazendo com a moto. Após estar em seu ponto mental mais baixo em 2024, agora ele vê sinais encorajadores que mostram que tomou a decisão certa de ficar.

Os dois primeiros anos de Mir na Honda foram marcados por acidente em cima de acidente, além de decepções, que não são fáceis de digerir. Inclusive, isso levou o espanhol a encerrar prematuramente sua carreira no meio da temporada passada.

Mas, hoje, ao entrar no segundo contrato de dois anos com a Honda, ele finalmente consegue ver a luz no fim do túnel.

"Nos últimos dois anos, muitas vezes tive que dizer a mesma coisa: que não éramos tão competitivos quanto queríamos, que estávamos passando por um momento difícil e que eu tinha dúvidas sobre o que iria fazer. O que eu vejo nisso é um processo, o de superar [os problemas] e tentar ser competitivo novamente", observou ele quando perguntado pelo site da MotoGP sobre os comentários negativos que fez em várias ocasiões nos últimos dois anos.

"Hoje, estamos em uma situação diferente. Não podemos dizer que, no momento, atingimos nosso objetivo, mas estamos nos aproximando e isso me deixa muito feliz", afirma. "Estou feliz por estar correndo porque, por muito tempo, acho que não vim aqui para correr, mas apenas para estar aqui. Para um piloto como eu, não conseguir obter resultados significa não conseguir estar motivado".

"Estive no topo do mundo e eu também passei por um momento difícil. Você se faz muitas perguntas, se pergunta se vale a pena ou não, e então todos os demônios que você tem na cabeça aparecem. É aí que você tem que entender o que o ajuda e, para mim, foi a família, o treinamento em casa, a equipe, o fato de ter um bom ambiente ao meu redor, o apoio que a Honda sempre me deu... Em momentos difíceis, todo esse apoio o ajuda a seguir em frente".

Joan Mir está desfrutando de um terceiro ano muito melhor de seu contrato com a Honda. Foto de : Honda Racing

"A abordagem e a mudança de mentalidade que a Honda teve naquela época foi o que me convenceu a ficar", explica ele, referindo-se ao contrato assinado no ano passado. "Depois desses dois anos, ainda serei jovem e terei a oportunidade de decidir para onde ir".

"A chave também foi o fato de eu sentir que, se deixasse a Honda, seria um fracasso. Com mais dois anos, não era a mesma coisa, porque poderíamos melhorar a moto e talvez no final do ano, ou no próximo ano, possamos ser competitivos novamente".

"Foi claramente a decisão certa", diz ele hoje com um sorriso que nunca saiu de seu rosto desde que voltou da pausa de inverno, descansado e motivado. Mesmo que os testes de pré-temporada não tenham sido tão bons quanto ele esperava, o campeão mundial de 2020 está enfrentando o GP com uma solidez mental recém-descoberta e está se concentrando nos sinais que o fazem acreditar em um amanhã melhor.

"Ninguém pode questionar o fato de eu acreditar neste projeto. A Honda foi o pior momento da minha carreira e ainda acredito que vamos voltar", disse. "A realidade é que, depois de uma temporada muito difícil no ano passado, eu esperava fazer progressos durante os testes, mas não fizemos nenhum progresso. Mas, por outro lado, quando a temporada começou, vi que eles haviam trabalhado na direção certa e comecei a apreciar o que estava acontecendo com a moto. Estou gostando de pilotá-la novamente. Ainda há coisas para ajustar, porque continuo caindo, mas a realidade é que estamos muito competitivos".

Joan Mir acredita que a Honda já está "entre os 5 ou 6 primeiros em termos de ritmo" e que, essencialmente, faltam-lhe os elementos para lutar na corrida, a começar pela velocidade máxima e pela aderência traseira, que continuam sendo os pontos fracos da RC213V. " É claro que o pacote geral não é perfeito, mas se nos concentrarmos nessas duas áreas, em breve seremos muito mais competitivos", ele acha. E conclui : "Estou otimista com o que o futuro pode trazer, porque estamos nos aproximando".

