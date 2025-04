Quando Pedro Acosta, de 19 anos, fez sua estreia na MotoGP na temporada passada, muitos viram nele um pouco de Marc Márquez. Afinal de contas, o novato da KTM mostrou muitas das qualidades que o hexacampeão havia demonstrado mais de uma década antes, quando entrou na categoria principal em 2013, recém-saído de um título da Moto2.

Assim como o homem que se tornaria hexacampeão mundial de MotoGP, Acosta chamou a atenção por sua determinação, sua confiança (apesar da inexperiência) e um estilo destemido na pista, combinado com uma personalidade envolvente fora do circuito. Agora, em sua segunda temporada na MotoGP, Acosta está fazendo mais paralelos com Márquez, mas desta vez em termos de estratégia de carreira. Mais especificamente, o que fazer quando há grandes pontos de interrogação sobre seu maquinário no futuro próximo.

Há dois anos, Márquez elaborou um plano de duas fases para testar se ainda era competitivo após uma longa lesão e a grave perda de forma de sua Honda. A primeira etapa foi negociar uma saída antecipada de seu contrato com a marca japonesa, permitindo que ele se juntasse à Ducati no ano passado. O segundo passo - que está acontecendo agora - fez com que ele se tornasse um piloto oficial de fábrica da equipe italiana.

No entanto, esse processo só foi adiante porque a Honda concordou em liberar o hexacampeão sem condições. Durante os meses de especulação, Márquez manteve-se rígido em seu discurso: "Tenho um contrato com a Honda para 2024", repetiu, elogiando a marca o tempo todo.

Acosta, que agora se encontra em sua própria versão do problema de Márquez com a Honda, parece estar seguindo a mesma cartilha. Até agora, ele disse tudo o que a gerência da KTM quer ouvir. "Tenho um contrato de dois anos e uma fábrica que me apóia desde que eu era jovem", disse ele na última corrida no Catar, onde mais uma vez foi questionado sobre seu futuro e rumores de interesse de rivais.

Ainda com apenas 20 anos, Acosta é um dos pilotos mais procurados do paddock. Ele é amplamente visto como o herdeiro natural de Márquez, pronto para assumir o comando quando o veterano eventualmente se afastar. Mas a turbulência financeira da KTM e a confusão técnica que envolve seu projeto atual sugerem que a garagem austríaca pode não ser o melhor ambiente para um piloto com o talento e a trajetória de Acosta.

Até agora, nesta temporada, seu melhor resultado foi um oitavo lugar no Catar. Atualmente, ele está em 11º lugar na classificação de pontos. Isso o torna o melhor piloto da KTM - como qualquer observador esperaria - mas é improvável que sua posição geral satisfaça as ambições de um piloto que marcou vários pódios em sua temporada de estreia.

No Catar, ele até voltou para a RC16 2024 em uma tentativa infrutífera de eliminar os problemas de vibração contínuos da KTM.

Embora o contrato de Acosta com a KTM vá até o final de 2026, o fato é que é difícil imaginá-lo ainda pilotando uma moto laranja em 2027 - especialmente com um novo regulamento técnico entrando em vigor naquele ano.

Mais importante ainda, há uma incerteza crescente sobre a KTM ainda fazer parte do campeonato daqui a dois anos. Na noite de terça-feira, a Pierer Mobility, empresa controladora da KTM, anunciou que ainda estava procurando um investidor disposto a injetar 600 milhões de euros até 23 de maio para cumprir sua participação de 30% em um plano de reestruturação acordado pelos credores.

Enquanto isso, Acosta está esperando o momento certo, de olho no dia crucial de testes programado para segunda-feira em Jerez - uma oportunidade para a KTM resolver a inconsistência que assola seu protótipo. "É provavelmente o dia mais importante do ano", disse ele há duas corridas, em Austin.

Albert Valera, empresário de Acosta, não está dizendo nada, mas está claramente fazendo seu trabalho e explorando possíveis destinos para seu pupilo. Entre eles está a equipe de fábrica da Honda, onde o contrato de Luca Marini expira em dezembro e o de Joan Mir um ano depois.

Em Losail, Valera se reuniu com o chefe da Honda, Alberto Puig, que recentemente retornou ao cargo depois de passar por uma cirurgia na perna que o deixou de fora das três primeiras etapas do ano. A reunião alimentou a especulação de que Acosta poderia ser a força de que a HRC precisa para iniciar seu renascimento.

No entanto, nenhum fabricante - muito menos a Honda - interferiria no piloto de outra equipe, a menos que esse piloto e sua equipe tivessem se separado formalmente. O caminho de fuga mais simples para Acosta seria invocar uma quebra de contrato. Mas esse cenário não se concretizou - e é improvável que se concretize, pois a KTM agirá com muito cuidado.

Embora Acosta esteja vinculado à KTM durante todo o ano de 2026, a marca sabe que ele está livre para assinar com qualquer equipe para a temporada de 2027. Além disso, ele poderia até mesmo anunciar uma mudança com antecedência, o que colocaria a KTM em uma posição ainda mais complicada.

Se isso acontecesse, o projeto construído em torno do espanhol como sua pedra fundamental ficaria ainda mais exposto, enquanto a KTM ainda seria obrigada a apoiar um piloto que ela sabe que está prestes a abandonar o barco no final do próximo ano.

