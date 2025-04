O piloto da equipe de fábrica da Ducati, Marc Márquez, teve uma grande decepção após cair enquanto liderava o GP das Américas da MotoGP, onde buscava sua sexta vitória consecutiva na temporada 2025. Para a equipe, admitiu a desculpa.



Márquez, que manteve sua boa forma no COTA ao vencer a corrida sprint no sábado, estava no grid com uma moto molhada devido à chuva fraca que começou antes da corrida, mas três minutos antes da largada, ele entrou nos boxes para trocar para uma moto seca. A largada foi atrasada porque outros pilotos fizeram o mesmo movimento que ele.

Márquez, que largou da pole position no início atrasado da corrida, aumentou a diferença no início da corrida e tinha uma vantagem de mais de um segundo no final da primeira volta.



No entanto, o espanhol, que aumentou a diferença para dois segundos no início da nona volta, perdeu o controle na curva 4 devido a um corte excessivo no ponto de tangência e à umidade no solo e ficou no chão. Márquez, que sofreu grandes danos em sua motocicleta, foi para o box na 13ª volta e se retirou da corrida.

O chefe de equipe da Ducati, Davide Tardozzi, disse que Márquez aceitou o acidente como sendo sua culpa: "Ele disse à equipe: 'Peço desculpas'. Ele fez a curva muito apertada e o chão estava molhado no ápice, o que levou ao acidente".

Márquez disse após a corrida: "Cometi o erro mais difícil no momento mais fácil da corrida: cortei demais a zebra e perdi a frente, a culpa foi toda minha. Peço desculpas à minha equipe".

"Tudo estava sob controle até aquele momento. Eu fui muito cuidadoso, mas cortei demais a zebra e isso me custou 25 pontos".

"Estamos apenas um ponto atrás de Álex no campeonato. Gastamos essa diferença na corrida mais fácil, mas ainda estamos lá", disse.

Com o resultado de Austin, o companheiro de equipe Francesco Bagnaia, que venceu a corrida, reduziu a diferença para o hexacampeão da categoria rainha na luta pelo campeonato para 12 pontos. Álex Márquez, que ficou em segundo lugar no COTA, assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez em sua carreira.

