O futuro de Pedro Acosta na MotoGP continua sendo o assunto do início da temporada. A crise de resultados da KTM, depois de seus imbróglio financeiro, provocou rumores sobre o que acontecerá com o espanhol, ligando-o a uma possível abordagem da Ducati e da VR46, dada sua boa relação com Valentino Rossi. No entanto, a Pramac Yamaha surgiu no radar.

Como consequência, todas as declarações e ações do espanhol serão observadas de perto, pois ele é uma das joias mais interessantes que o mercado pode oferecer de forma inesperada. Deve-se lembrar que ele tem um contrato com a empresa austríaca para 2025 e 2026 e que, de acordo com o ciclo de renovação, não se esperava que nenhuma revelação fosse liberada este ano.

Assim, no último GP das Américas em Austin, as câmeras do DAZN capturaram uma conversa interessante, com uma importante mensagem final incluída, que pode ser interpretada nesse contexto. Os protagonistas foram o próprio Acosta e o chefe da Pramac Yamaha, Paolo Campinoti.

Como você pode ver no vídeo acima, o italiano e o espanhol se encontram no paddock do circuito de Austin e se abraçam.

Os dois começam a conversar e Campinoti pergunta: "Está tudo bem?" Acosta confirma que sim, e Campinoti o abraça novamente para lhe dizer algo que as câmeras não captam. Depois disso, o italiano pergunta: 'Você sabe, não sabe'. Acosta respondeu afirmativamente e, antes que seu interlocutor pudesse terminar a frase seguinte, ele brincou: "Você fala com Valera".

O jovem talento espanhol está se referindo a Albert Valera, seu empresário, assim como o de outros pilotos da categoria rainha, como Jorge Martín.

Portanto, em um contexto em que o interesse pelo piloto #31 é abundante, essa conversa com o chefe da Pramac, que este ano opera como uma equipe satélite da Yamaha, pode assumir uma relevância especial, embora esteja sujeita a interpretações.

Quanto ao seu futuro, Acosta sempre disse que queria permanecer fiel à KTM. No entanto, o espanhol de 20 anos não escondeu os problemas que a fabricante austríaca está enfrentando e já deixou claro em Austin que o teste de Jerez, após o GP da Espanha (28 de abril), será o Dia D para a marca nesta temporada de 2025, um discurso que um dos recém-chegados da Tech3, Maverick Viñales, também reverberou.

Quanto ao que acontecerá com seu pupilo, o próprio Albert Valera conversou com o Motorsport.com antes do GP das Américas e pediu calma, dizendo que não era o momento de procurar maneiras de sair da KTM, embora também tenha confirmado que Acosta obviamente esperava mais da RC16 no início da temporada.

"Obviamente, Pedro esperava um pouco mais da KTM no início da temporada, como o resto dos pilotos da marca. Temos que manter a calma, ficar calmos e esperar pelas próximas corridas, as primeiras na Europa, e a partir daí podemos fazer uma avaliação".

"Talvez em Austin ou no Catar [Acosta] faça uma grande corrida e a percepção das coisas mude, então vamos deixar passar algum tempo. O ano é muito longo e isso está apenas começando. Acho que ainda não é o momento de começar a pensar em rotas de saída de qualquer lugar", concluiu Valera.

