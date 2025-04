Francesco Bagnaia garantiu sua primeira vitória da temporada 2025 da MotoGP no Circuito das Américas. Mas ao falar com a imprensa após a corrida, ele não escondeu o fato de que a vitória se tornou uma possibilidade após a queda de Marc Marquez, que o tirou da corrida.

Bagnaia herdou a liderança depois que uma batida em uma zebra molhada fez com que Marquez, que estava dois segundos à frente, danificasse sua moto além do ponto de retorno no início da corrida.

Após a vitória, o piloto da Ducati admitiu abertamente que a sorte teve um papel importante em seu fim de semana.

"É uma sensação incrível, estou muito feliz. É a primeira vez que ganho aqui no COTA. Sei que a vitória veio por causa de um acidente do Marc [Márquez]. Ele foi mais rápido do que nós, mais rápido do que todos os outros hoje. Então, eu estava apenas tentando igualar o ritmo dele da melhor forma possível".

O piloto explicou ainda sua estratégia: "Assim que o vi cair, continuei pressionando para abrir a distância para Álex [Márquez]".

"Ele ainda estava muito perto, e não foi fácil - ele estava ganhando muito no Setor 1, ficando perto no Setor 2, e eu só consegui me afastar no Setor 3 freando forte na Curva 12".

Essa vitória foi a 30ª vitória do piloto na MotoGP e a primeira na desafiadora pista.

A corrida de Austin foi caótica antes da primeira volta. Com a chuva atingindo o circuito, Márquez correu de volta para os boxes logo antes da volta de aquecimento para trocar para sua motocicleta de pista seca.

Vários outros motociclistas seguiram o exemplo, e a largada da corrida foi abortada. A corrida também foi encurtada para apenas 19 voltas.

Quando a corrida finalmente começou, Márquez rapidamente comandou a corrida na liderança. Porém, na nona volta, na Curva 4, ele perdeu o controle da moto ao passar por uma zebra molhada e deslizou pelo asfalto. Bagnaia garantiu a vitória pilotando de forma conservadora.

