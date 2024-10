Jorge Martín sobrou e venceu com folga a corrida sprint da MotoGP realizada na madrugada de sexta para sábado em Phillip Island. Mas a prova de curta duração da Austrália ficou marcada por acidente assustador envolvendo Maverick Viñales e Marco Bezzecchi.

Nas voltas finais da prova, Viñales fez a manobra de ultrapassagem em cima do piloto da VR46. Porém, Bezzecchi perdeu o controle e o equilíbrio da moto, acertando em cheio a Aprilia do espanhol. Os dois foram ejetados de suas máquinas e saíram voando pela pista, parando apenas na caixa de brita. Veja abaixo o momento:

Viñales saiu claramente irritado, chegando a mostrar o dedo do meio a Bezzecchi, que causou uma preocupação inicial ao ficar parado no chão. Logo a transmissão mostrou o italiano sendo retirado de maca, mas consciente, antes de sair do local do acidente sentado na moto. Porém, ele foi encaminhado ao centro médico para um check up.

