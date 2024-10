A imagem da corrida sprint da MotoGP na Austrália foi o acidente assustador entre Maverick Viñales e Marco Bezzecchi sob alta velocidade. E enquanto o piloto da Aprilia não causou preocupações, o italiano da VR46 precisou ser encaminhado ao centro médico, com as primeiras notícias sendo tranquilizadoras: Bezzecchi não sofreu nenhuma fratura com o impacto.

Viñales ultrapassou Bezzecchi na reta final da prova, mas o italiano acabou perdendo o equilíbrio e o controle da moto no fim da reta, acertando em cheio a Aprilia. Os dois foram ejetados de suas máquinas e saíram voando pelo circuito, parando apenas na caixa de brita.

Enquanto Viñales levantou sozinho do acidente, bastante irritado, Bezzecchi saiu de maca do local, mas conseguiu ser levado de moto para o centro médico para exames iniciais, que não revelaram fraturas.

"Depois de um exame no centro médico do circuito, Marco Bezzecchi viajará para Melbourne para mais testes", disse a equipe VR46 neste momento. "Nenhuma fratura foi diagnosticada".

Maverick Viñales também foi ao centro médico para ser examinado. Não há motivo especial para preocupação. A Aprilia declarou que o relatório médico indicou "múltiplas contusões, sem fratura", mas ele foi submetido a uma ultrassonografia do cotovelo esquerdo que revelou um "leve inchaço", para o qual ele receberá tratamento anti-inflamatório.

Os comissários anunciaram que abriram uma investigação sobre o incidente, cujas conclusões não são esperadas até domingo, quando ouvirão Bezzecchi.

Acosta também saiu ileso

A sprint do GP da Austrália também foi marcada por uma grande queda de Pedro Acosta, que caiu sobre o ombro. Ele parecia estar machucado, mas de acordo com sua equipe Tech 3, ele não está ferido, embora tenha que passar por outro exame na manhã de domingo.

"Nada quebrado de acordo com o exame médico, apesar de alguma dor no ombro", disse a equipe francesa. "Ele terá de ser examinado novamente amanhã de manhã, antes da corrida.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!