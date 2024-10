Governador de Goiás 'banca' vinda da MotoGP ao Brasil em 2026

As negociações para o retorno da MotoGP ao Brasil em 2026 continuam e, neste sábado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) bancou a realização do evento durante um evento.

Participando do lançamento do BYD Shark, a primeira picape híbrida plug-in da América Latina, evento realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, Caiado falou sobre as negociações com a Dorna Sports para a realização da prova.

E o governador falou com otimismo sobre a realização da prova, prevendo sua colocação no calendário da MotoGP em 2026. Para isso, o autódromo de Goiânia deve ficar fechado por alguns meses no próximo ano para a renovação do paddock.

A MotoGP não corre no Brasil desde 2004, tendo passagens por três circuitos. Sob o nome de GP do Brasil, Goiânia sediou a etapa entre 1987 e 1989. Após uma breve pausa, Interlagos recebeu o evento em 1992. E depois de mais um intervalo, a categoria voltou ao país, agora sob a denominação de GP do Rio de Janeiro, com nove edições no extinto Autódromo de Jacarepaguá, entre 1995 e 2004 (exceto em 1998).

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

