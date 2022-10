MotoGP: Zarco domina sexta de treinos livres na Austrália

Carregar reprodutor de áudio

Nas fases iniciais da segunda sessão de 45 minutos do dia, Maverick Viñales – que lutou pela vitória na última visita do MotoGP à Austrália em 2019 – estabeleceu o ritmo de referência com 1m31.016s.

O piloto da Aprilia melhorou para 1m30,615s, antes de Marc Márquez na Honda de fábrica atualizada chegar ao topo da classificação com 1m30.126s. A Honda estreou a nova carenagem aerodinâmica dianteira no TL1 que testou pela primeira vez no teste de Misano em setembro, bem como uma configuração de asa traseira no estilo Ducati.

As asas traseiras desapareceram da moto de Márquez para o início do TL2, com seus 1m30.126s restantes para bater até as etapas finais, quando o pelotão se envolveu em um ataque de tempo de pneus macios. O tempo de Márquez seria finalmente derrubado com quatro minutos restantes quando o novato da Ducati VR46 Marco Bezzecchi disparou em 1m29.871s.

Viñales e Fabio Quartararo no próximo minuto e meio seriam mais rápidos com as respectivas voltas de 1m29.745s e 1m29.614s, antes de Bezzecchi liderar com 1m29,513s. Mas seria o líder do TL1, Johann Zarco, que negaria a Bezzecchi o primeiro lugar na sexta-feira em Phillip Island, o francês terminando o dia mais rápido de todos com 1m29.475s.

Pol Espargaró na Honda de fábrica foi um sólido terceiro em um circuito que seu companheiro de equipe Márquez esperava não favorecer a RC213V de 2022 chegando no fim de semana. O líder do campeonato Quartararo ficou a apenas 0.139s do ritmo em quarto como os principais desafiantes ao título, com seu ex-companheiro de equipe da Yamaha, Maverick Viñales, em quinto à frente de Márquez.

Aleix Espargaró foi sétimo na irmã Aprilia, a 0,357s do ritmo, com Bagnaia apenas em oitavo com 1m29.838s na bandeira quadriculada. O Top 10 foi completado por Bastianini e Jorge Martin, da Pramac, com o vencedor da corrida da Tailândia, Miguel Oliveira, a liderar a KTM em 11º.

Ausente desde os treinos em Aragão com uma fratura no tornozelo, o campeão mundial de 2020 Joan Mir terminou seu retorno a apenas 0,063s do top 10 em 12º na primeira das Suzukis, com o companheiro de equipe Alex Rins em 16º.

O herói da cidade natal, Miller, foi um mistificador 13º depois que seu ataque de tempo com pneus macios deu em nada, com Alex Márquez, da LCR Honda, e Brad Binder, da KTM, completando o top 15. O companheiro de equipe de Alex Márquez na LCR, Takaaki Nakagami, continua afastado após nova cirurgia na mão direita e está sendo substituído pelo piloto de testes da Honda, Tetsuta Nagashima, que estava a 2.1s do ritmo na sexta-feira.

Resultados do Treino Livre 1 do GP da Austrália

Resultados do Treino Livre 2 do GP da Austrália

