Marc Márquez acredita que a chave para o título de Fabio Quartararo na temporada 2021 da MotoGP foi como o piloto da Yamaha soube "sofrer" e mesmo assim obter resultados fortes.

No último domingo, Quartararo terminou o GP da Emilia Romagna em quarto após sair de 15º e, com a queda de Francesco Bagnaia a cinco voltas do fim, garantiu o título de 2021, tornando-se o primeiro francês campeão na MotoGP.

Ao longo de 2021, Quartararo obteve cinco vitórias e outros cinco pódios, sendo o único piloto a pontuar em todos os GPs até aqui.

Márquez rasgou elogios ao francês, dizendo: "Sim, hoje podemos falar muito sobre como hoje é um dia importante para mim e bla bla bla. Mas hoje não é o nosso dia. O dia é de Fabio, o dia do campeão, o mais rápido, o mais consistente, o melhor do ano".

"Fabio teve uma temporada incrível. Ele soube ser rápido, ser consistente. Mas, especialmente, e isso é algo difícil de lidar, ele foi capaz de sofrer. Quando ele sofria, ele terminava entre os cinco primeiros, mesmo no pódio".

"Então, sim, é hora de aprender com o que ele fez e tentar lutar pelo título em 2022".

Andrea Dovizioso, que voltou ao grid no mês passado com a Petronas SRT, vêm estudando a telemetria de Quartararo, e notou que ninguém pilota a M1 da Yamaha como o francês.

"Bem, ele tem sido consistente porque está aplicando esse estilo de pilotagem em todo lugar, sempre que está na pista. E conseguiu fazer isso em todas. Não é sobre encontrar a aderência em uma pista e ser rápido".

"Ele foi rápido em todas as condições, temperaturas, pistas, sempre do mesmo modo. Ele freia muito tarde, mas isso é fácil. É difícil frear tarde e virar a moto como ele. E ele está fazendo isso com facilidade".

"Se você checar suas saídas nos treinos, ele faz cinco, seis voltas, ele sempre faz a mesma coisa com poucos erros. É isso que ele fez, e ele obteve isso ao melhorar treino a treino, largando quase sempre nas duas primeiras filas".

