Os pilotos da MotoGP presentes na primeira coletiva de imprensa oficial fizeram as suas previsões para a temporada de 2021, onde ninguém apontou Marc Márquez como futuro campeão.

Menos de um ano depois de ninguém apostar em Joan Mir como campeão da categoria rainha de motovelocidade em 2020, a previsão para esta campanha mudou completamente. O piloto da Suzuki é apontado como favorito para revalidar o título.

O mais surpreendente é que dos seis pilotos que participaram da primeira coletiva de imprensa oficial da temporada no GP do Catar -Mir, Valentino Rossi, Fabio Quartararo,Pol Espargaró, Jack Miller e Aleix Espargaró- ninguém apostou em Marc Márquez.

O espanhol, que no ano passado foi eleito favorito por cinco dos sete presentes na primeira conferência de 2020, vai perder, pelo menos, as duas primeiras corridas de 2021.

Os seis pilotos que compareceram à coletiva de imprensa no Catar foram convidados a fazer suas previsões para as três categorias, podendo votar em si mesmos.

Deste modo, Mir não hesitou em indicar ele mesmo como favorito na MotoGP, o espanhol indicou Sam Lowes na Moto2 e Gabri Rodrigo na Moto3. Pol Espargaró fez a mesma previsão.

Rossi foi o menos imparcial, sugerindo nomes de três pilotos de seu programa: Franco Morbidelli (MotoGP), Marco Bezzecchi (Moto2) e Andrea Migno (Moto3).

Miller foi o mais patriota e ousou colocar o seu nome na MotoGP, seu compatriota Remy Gardner na Moto2 e o do estreante Pedro Acosta na Moto3.

Fabio Quartararo e Aleix Espargaró apostaram em Joan Mir na MotoGP e em Jaume Masià na Moto3. Na Moto2, o francês indicou Jake Dixon, enquanto o espanhol optou por Lowes.

Previsão dos pilotos de MotoGP para 2021

Piloto/Previsão Campeão MotoGP Campeão Moto2 Campeão Moto Joan Mir Joan Mir Sam Lowes Gabri Rodrigo Valentino Rossi Franco Morbidelli Marco Bezzecchi Andrea Migno Fabio Quartararo Joan Mir Jake Dixon Jaume Masià Pol Espargaró Joan Mir Sam Lowes Gabri Rodrigo Jack Miller Jack Miller Remy Gardner Pedro Acosta Aleix Espargaró Joan Mir Sam Lowes Jaume Masià

