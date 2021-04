Jack Miller dominou a segunda sessão de treinos para o GP de Doha da MotoGP, enquanto o campeão mundial Joan Mir enfrentará o Q1 novamente depois de terminar em 13º.

Depois de se deparar com problemas na primeira sessão de treinos e ter que usar um terceiro motor dos sete disponíveis para a temporada, Franco Morbidelli, da Petronas SRT, estabeleceu a volta de referência no início do TL2 com 1min55s750.

O que foi batido pela Ducati de fábrica de Francesco Bagnaia, registrando tempo de 1min55s407, antes do líder do campeonato Maverick Viñales avançar com tempo de 1min55s180.

Em seguida, Bagnaia cravou 1min54s074 e liderou próximos 20 minutos.

Com pouco menos de 15 minutos restantes, o estreante da Pramac, Jorge Martin, desbancou seu companheiro da Ducati - mas apenas por alguns segundos, com Alex Rins da Suzuki diminuindo a margem de 1min54s pela primeira vez na sexta-feira, marcando 1m53,969s.

A Yamaha de Fabio Quartararo ficou à frente de Rins com 1min53s926 momentos depois.

O líder da primeira sessão de treinos, Aleix Espargaró, foi o próximo a assumir o topo da tabela de tempos, com o piloto da Aprilia cravando 1min53s646.

A menos de oito minutos do final, Miller, que estava pronto para destronar Espargaró, teve sorte de se manter na moto depois que sua Ducati quase o jogou para fora na Curva 14.

Ao retornar ao circuito, o australiano registrou 1min53s145 para terminar o TL2 como o mais rápido. Seu companheiro de equipe de fábrica da Ducati, Bagnaia, saltou para a segunda posição, enquanto Johann Zarco completou os três primeiros.

Fabio Quartararo acabou como o melhor piloto da Yamaha em quarto, à frente de Martin da Pramac, enquanto Aleix Espargaró foi arrastado para a sexta posição.

Em sétimo, Morbidelli garantiu um lugar provisório no Q2, à frente de Rins, Viñales e Stefan Bradl da Suzuki.

Takaaki Nakagami e Álex Márquez, sofreram quedas tardias e ficaram em 15º e 16º respectivamente, atrás de Valentino Rossi, da SRT, e Mir, da Suzuki.

Pol Espargaró foi o 17º com a sua Honda de fábrica, à frente de Brad Binder da KTM, o sul-africano ficou a apenas três décimos do seu companheiro de equipe Miguel Oliveira, em 11º, melhor classificado da KTM na sexta-feira.

