Marc Márquez removeu a última barreira que tinha antes de sua estreia oficial como piloto da Ducati na MotoGP a partir da temporada 2025. O hexacampeão confirmou nesta semana o fim de seu patrocínio pessoal com a Red Bull.

O acordo pessoal de Márquez era um dos empecilhos contratuais em sua ida para a Ducati, que tem a Monster como um dos principais patrocinadores da equipe. O espanhol bem que tentou costurar uma forma de manter a relação com a marca austríca, mas confirmou em uma visita à sede da marca o fim da parceria.

Em conversa no Hangar 7 da Red Bull na Áustria, ele confirmou o fim do acordo: "Este é o meu último compromisso. A Ducati tem outro patrocinador, então não podemos continuar. Porém, por respeito à Red Bull, não terei um patrocinador pessoal [em 2025]. Gostaria de agradecer à família Red Bull e espero que mantenhamos a amizade".

O hexacampeão falou ainda sobre a temporada 2024 e sua estreia com a Gresini, cuja performance forte abriu o caminho para a ida à equipe oficial da Ducati no próximo ano.

"A relação com a Gresini foi ótima desde o início. Muitas coisas aconteceram em nosso caminho ao longo da temporada. Também sofri com problemas mecânicos, mas as pessoas erram. Mas, quando você entra nos boxes depois de um problema, é bom ser bem recebido pela equipe".

"Agora vou me juntar à equipe campeã do mundo. Sim, sinto pressão, mas é algo que eu queria. Eu disse que precisava sair da minha zona de conforto na Honda. Agora, tive uma oportunidade e aproveitei. No próximo ano, terei que mudar minha abordagem. Eu era o número 1 na Honda. Novos pilotos chegavam buscando competir comigo. Agora sou eu quem entro em uma nova equipe. Pecco ganhou lá nos últimos anos".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!