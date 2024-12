A Yamaha está pronta para começar os testes de pista do novo motor V4 para sua moto de MotoGP, embora a primeira corrida em Jerez tenha sido adiada.

A marca japones é a única fabricante da categoria rainha que ainda utiliza motores de quatro cilindros em linha, tem pressionado o desenvolvimento da nova unidade em uma tentativa de alcançar seus rivais após várias temporadas difíceis.

Os engenheiros em Iwata vêm trabalhando desde meados de 2024 em um protótipo do novo motor V4, uma alternativa ao motor de quatro cilindros em linha que equipou a YZR M1 durante toda a era da MotoGP e que trouxe à equipe resultados muito bons, especialmente desde 2004, com a chegada de Valentino Rossi, e na década de 2010, com os três títulos de Jorge Lorenzo.

Embora Fabio Quartararo tenha acrescentado mais uma coroa para a marca japonesa em 2021, o desempenho do maquinário da Yamaha a deixou fora da luta por vitórias e sem opções para brigar com a Ducati - que atualmente domina a categoria.

Para fechar essa lacuna, a Yamaha se reforçou com um grande número de engenheiros e técnicos, alguns deles contratados diretamente da fabricante italiana, além de contratar o consultor de motores de F1, Luca Marmorini, que já trabalhou com a Aprilia e que aconselhou a mudança no conceito do motor.

No início deste ano, o chefe de equipe Lin Jarvis confirmou que o motor estava em desenvolvimento, embora tenha descartado que estaria na pista antes de meados de 2025.

No entanto, o trabalho foi acelerado e houve rumores de que a Yamaha realizaria um teste privado em Sepang neste mês para levar o novo motor para a pista, com Andrea Dovizioso pronto para experimentar o novo equipamento.

O piloto de fábrica da Yamaha, Alex Rins, revelou no podcast "Por Orejas", do Motorsport.com Espanha, que o novo motor V4 deveria ter sido lançado na semana passada.

"A ideia era testá-lo no teste da KTM em Jerez, mas, no final, ele não estava pronto e não pôde ser testado", revelou o espanhol durante a entrevista.

De acordo com Rins, o plano da Yamaha era usar os dois dias de pista para testar a M1 com o motor V4, mas a unidade não estava pronta.

A Yamaha disse que não planeja fazer mais nenhum teste até o fim do ano. Assim, é provável que o motor V4 faça sua estreia no shakedown para testadores e novatos, que está programado para acontecer em Sepang, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

Como uma equipe com todas as concessões abertas, os pilotos de fábrica da Yamaha, Rins e Quartararo, e os novos pilotos da equipe satélite Pramac-Yamaha, Miguel Oliveira e Jack Miller, poderão participar do shakedown, bem como do teste oficial do ano no mesmo circuito, de 5 a 7 de fevereiro.

