A Ducati confirmou a data de apresentação da Desmosedici GP25, moto que será utilizada por Marc Márquez e Francesco Bagnaia na temporada 2025. A moto mais aguardada da MotoGP será apresentada no evento "Campioni in Pista", em Madonna di Campiglio.

A Ducati realiza dois eventos intertemporada sobre sua atuação no esporte a motor. O Campioni in Festa é um evento criado para celebrar os sucessos da Ducati no ano, enquanto o Campioni in Pista é uma festa na qual a empresa de Borgo Panigale faz a apresentação de seus projetos do ano no mundo do esporte.

A Ducati revelou no nesta tarde a data e o local do Campioni in Pista: 20 de janeiro em Madonna di Campiglio. A famosa vila em Trentino Alto Adige mais uma vez sediará o ponto de partida da Ducati para a temporada de 2025, quando terá o objetivo de superar a incrível performance na MotoGP 2024.

Se Jorge Martín estragou - apenas parcialmente - a festa da Ducati ao conquistar o título com uma equipe satélite, Francesco Bagnaia e Marc Márquez terão a tarefa de trazer de volta a Borgo Panigale o título que escapou apenas na última corrida.

Na segunda-feira, 20 de janeiro, a Ducati apresentará toda a temporada de corridas de 2025: seus pilotos, suas equipes e, acima de tudo, as novas motos. Os holofotes estarão voltados para a Desmosedici GP25, mas também para o recém-chegado a Borgo Panigale: Marc Márquez.

O octacampeão assume o lugar de Enea Bastianini, que, por sua vez, mudou-se para a equipe Tech3 com a KTM, enquanto Jorge Martín - o outro grande concorrente para o lugar que agora pertence ao espanhol - tornou-se a ponta de lança da Aprilia Racing.

Também será uma oportunidade de ver a equipe Ducati Aruba.it World Superbike novamente, ansiosa para levar para casa o título de Pilotos depois de vencer os títulos de Equipe e de Fabricantes no WSBK. Alvaro Bautista e Nicolò Bulega tentarão destronar Toprak Razgatlioglu e uma BMW em ascensão.

Há também uma grande curiosidade sobre a equipe Ducati Cross dirigida por Paolo Ciabatti, que fará sua estreia na maior classe do Campeonato Mundial de Motocross, a MXGP, com a versão de corrida Desmo450 MX e os dois novos pilotos, Jeremy Seewer e o italiano Mattia Guadagnini.

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!