Miguel Oliveira revelou que um curto-circuito fez com que ele perdesse o controle de sua moto da Aprilia e quebrasse o pulso nos treinos do GP da Indonésia da MotoGP.

Oliveira, piloto da Trackhouse, estava participando do TL1 no GP da Indonésia, uma corrida que ele venceu em 2022 com a KTM, quando foi jogado para fora de sua Aprilia RS-GP na sequência de curvas para a esquerda na Curva 3-4.

O português sofreu uma fratura no pulso direito como resultado da queda e teve que ser operado em um hospital em Lisboa logo após o fim de semana.

O momento da lesão foi particularmente custoso, pois o obrigou a perder o restante da etapa da Indonésia, bem como as quatro corridas seguintes na Ásia e na Oceania.

Agora, falando após a temporada, o piloto de 29 anos explicou que um problema eletrônico foi a causa principal da assustadora queda que afetou seu último ano com a Trackhouse.

Oliveira irá para a equipe Pramac, apoiada pela Yamaha, em 2025, juntando-se a outro ex-piloto da KTM, Jack Miller.

"A queda foi causada por má sorte: houve um curto-circuito na unidade de controle da moto", disse ele durante um evento do patrocinador. "Isso me fez perder todos os sistemas de controle e eu caí no guidão".

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quando você sofre um acidente como esse, as lesões são sempre uma questão de sorte".

"É um tipo de acidente muito complicado. Você pode ter azar se bater no guidão ou cair com muita força no asfalto".

"No entanto, voltei rapidamente para casa e fiz a cirurgia, e tudo correu bem. Agora estou em perfeita forma".

Depois de perder as etapas asiáticas e da Austrália da categoria, Oliveira conseguiu retornar à MotoGP na última etapa da temporada, em Barcelona, terminando em 12º na corrida.

O português admitiu que o afastamento por lesão foi doloroso, pois as etapas em sequência curta fez com que ele acabasse perdendo mais corridas do que gostaria".

"A recuperação estava dentro do planejado, cerca de seis semanas", disse ele. "O problema é que perdi cinco corridas seguidas.

"Parecia um período mais longo, mas na realidade foi curto. O fato é que tive de assistir a cinco corridas de casa".

Oliveira havia se juntado à equipe satélite da Aprilia, então operada pela RNF Racing, em 2023, após um longo período na KTM, durante o qual venceu cinco GPs.

Miguel Oliveira, Equipe Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No entanto, sua passagem pela RNF/Trackhouse provou ser difícil, pois ele não conseguiu chegar ao pódio durante suas duas temporadas com a equipe.

Tendo perdido um quarto da temporada devido à lesão de Mandalika, ele terminou em 15º no campeonato deste ano, à frente do companheiro de equipe Raúl Fernández.

Resumindo seu tempo na Aprilia, Oliveira disse: "Foram dois anos em que tive muitas dificuldades, tanto técnicas quanto físicas".

"Foram dois anos difíceis em minha carreira na MotoGP, mas acho que isso, no final, me tornará um piloto mais forte e mais completo".

"Consegui me adaptar a um ambiente muito diferente do que estava acostumado e também dei alguns passos adiante no meu estilo de pilotagem, então acho que isso é algo positivo para o meu futuro".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!