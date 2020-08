MotoGP: Márquez será substituído por Bradl na República Tcheca

Após Marc Márquez passar por sua segunda cirurgia em decorrência do acidente no GP da Espanha, a Honda confirmou que o hexacampeão da MotoGP será substituído por Stefan Bradl no GP da República Tcheca neste fim de semana.

Assim, o piloto espanhol ficará com a pontuação zerada por três corridas consecutivas, já que caiu na etapa inaugural em Jerez e não correu no GP da Andaluzia. Agora, será substituído pelo alemão Bradl em Brno.

A confirmação por parte da Honda ocorreu na manhã desta terça-feira, no dia seguinte à segunda cirurgia de Márquez. O ‘Formiga Atômica’ teve que refixar a placa de metal inserida em seu braço, já que esta se rompeu em função de grande estresse na região.

O hexacampeão caiu no fim do GP da Espanha e passou por cirurgia logo após, tentando fazer um retorno sensacional à categoria já no GP da Andaluzia, disputado também em Jerez na semana seguinte. Ele participou de treinos, mas não correu por dores no braço.

Substituto de Márquez, Bradl fará sua décima corrida na MotoGP neste fim de semana. "Antes de tudo, desejo a Marc uma rápida recuperação, o que ele fez em Jerez foi incrível e mostrou que tem o verdadeiro espírito de campeão", disse o piloto de testes da Honda.

“Estou ansioso para pilotar a Honda novamente, mas levará algum tempo para me adaptar à moto e à MotoGP novamente. De todo modo, já andei algumas vezes, então eu sei que minha aptidão é boa.”

"É um desafio, competir com a Repsol Honda Team é sempre uma grande honra e tenho o prazer de ajudar a Honda. Vamos ver como vai ser o fim de semana”, completou o piloto alemão da fabricante japonesa.

Briga pelo campeonato

Sem correr na República Tcheca, Márquez seguirá com a pontuação zerada após três etapas do campeonato deste ano, no qual o espanhol busca seu sétimo título em oito temporadas. O líder é o francês Fabio Quartararo, que soma 50 pontos com a Yamaha Petronas.