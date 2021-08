Marc Márquez revelou que teve que tomar algumas injeções de analgésicos antes da etapa da Áustria na MotoGP devido a dores no braço direito em recuperação. O espanhol esteve envolvido na batalha pela vitória em grande parte da corrida de 28 voltas no Red Bull Ring deste domingo (15), terminando em 15º após uma queda tardia na pista molhada, enquanto liderava.

Embora tenha vencido em Sachsenring em junho, a corrida do fim de semana foi a primeira em 2021 que vimos o hexacampeão firme em um circuito que exige muita força no lado direito do corpo de um piloto.

No entanto, ele admitiu depois que a dor sentida no braço que quebrou gravemente no ano passado o forçou a injetar um analgésico sem receita Enantyum - algo que foi forçado a fazer em toda a temporada, exceto nos finais de semana do GP da Alemanha e da Estíria.

"Em quase todo o resto, eu tive que fazer isso, diria, três ou quatro vezes mais, tive que fazer isso", revelou Márquez.

"Depende da sensação que eu tenho, o Enantyum você compra na farmácia e eles infiltram na musculatura porque assim tem mais efeito e funciona mais rápido. Tento evitar porque sei que amanhã estarei pior, mas na corrida sempre ajuda, você tem dor, mas pode fazer um pouco mais de força", acrescentou.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar da queda na prova de domingo, o hexacampeão disse que estava "muito feliz", pois conseguiu mostrar "um bom nível" em condições de pista seca. A chave para seu ritmo foi a decisão de fazer uma mudança tardia para o pneu traseiro macio, enquanto o resto do grid utilizou o médio.

Isso parecia uma aposta. O espanhol disse que foi o único composto com o qual se sentiu bem e admite que estava "rezando" para que a chuva ficasse até tarde, pois inicialmente esperava que houvesse um dilúvio.

"É claro que de fora parecia arriscado", disse Márquez quando questionado pelo Motorsport.com sobre como fez o pneu macio durar tanto. "Ontem tentamos no TL4 e o desempenho não foi ruim. Com a nossa experiência, parece funcionar e com o Michelin às vezes é preciso esquecer o conceito de macio, médio e duro."

"Só precisa tentar compreender as sensações. Este ano, estamos lutando muito a aderência traseira. Então, de macios podemos rodar bem por pelo menos 10 ou 15 voltas. No entanto, por algum motivo, não sei qual, me senti muito mais forte no final do que na primeira parte da corrida."

"Então, sim, antes da prova eu estava rezando para ter algumas quedas porque era a única chance, mas durante, rezava para não chover porque andava forte. É uma boa notícia que hoje fomos capazes de rodar rápido e consistente, mas já digo à Honda que não é suficiente."

"Precisamos continuar trabalhando porque é verdade que eu estava lá, mas me arrisquei muito. Então, se queremos lutar pelo campeonato no ano que vem, devemos ter um pouco mais de desempenho e melhorar alguns pontos", concluiu.

