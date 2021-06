Marc Márquez disse que está “impressionado” com a Honda depois de saltar da 20ª posição para a sétima no GP da Holanda da MotoGP.

O espanhol caiu na classificação no sábado (26) e foi forçado a largar da 20º posição do grid para a corrida de 26 voltas no domingo (27).

Márquez saltou para 12º depois da primeira volta e terminou em sétimo, ultrapassando Aleix Espargaró da Aprilia depois de uma batalha tardia.

O vencedor do GP da Alemanha, que esperava que Assen fosse um final de semana mais difícil, admitiu que esta foi a primeira corrida em 2021 com curvas de direita que ele terminou "mais ou menos bem", e disse que sua condição física estava “muito boa” no final da prova.

“Hoje não foi fácil abordar a corrida que começa na última fila do grid, mas forcei muito no início, usei muita energia,” disse.

“Fiquei impressionado com o meu desempenho durante toda a corrida e estou orgulhoso porque é a primeira corrida em curvas de direita que terminei mais ou menos bem."

“A moto de hoje teve o desempenho para terminar no pódio e isso é algo que me deixa feliz.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez ficou ferido depois de uma forte queda no TL2 na sexta-feira em Assen, que o forçou a ir ao hospital para exames no tornozelo.

Um problema eletrônico foi responsabilizado por sua queda, com o piloto da Honda admitindo que ficou “bravo” depois disso - antes da equipe encontrar uma solução para o sábado que o fez se sentir “mais seguro” na moto.

“Sim, claro que o fim de semana não foi fácil, com a grande queda na sexta-feira”, acrescentou.

“Mas é claro, quanto à condição física, especialmente ontem, foi bastante difícil."

“Mas é verdade que a primeira coisa que fiz quando voltei foi agradecer a toda a equipe e a todos os engenheiros da HRC porque na sexta-feira eu estava muito bravo com o que havia acontecido e de um dia para o outro eles fizeram um trabalho muito bom, eles mudaram alguns parâmetros no lado eletrônico."

“Isso no lado mental é mais fácil de recuperar a confiança, então foi uma grande ajuda, aquela reação rápida."

“Além disso, a moto estava funcionando melhor e me senti mais seguro. É verdade que na classificação foi mais o meu erro do que a moto, mas foi uma consequência de sexta-feira", concluiu.

