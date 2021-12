Após o hexacampeão da MotoGP Marc Márquez ficar fora da reta final da temporada 2021, devido a problemas de visão causados por uma concussão em um acidente de motocross, a Honda informou que sua recuperação está seguindo na progressão esperada, e que o espanhol continua sua preparação para 2022 com um plano de tratamento ao longo das próximas semanas.

O piloto de 28 anos perdeu as duas últimas corridas de 2021 e o teste de pós-temporada após ser diagnosticado com diplopia (visão dupla) em um de seus olhos. Márquez já havia danificado o mesmo nervo ótico em 2011, após uma batida na Moto2 em Sepang, que havia ameaçado inicialmente encerrar sua carreira.

Nesta quarta, a Honda divulgou uma atualização da condição de Márquez, afirmando que ele "progride adequadamente com o diagnóstico de diplopia" após dois meses de tratamento.

Enquanto o comunicado não anuncia uma data exata para a liberação de Márquez, confirma que ele está intensificando as preparações para estar pronto para a disputa da temporada 2022. As atividades da MotoGP começam com o shakedown de Sepang em 31 de janeiro e 02 de fevereiro antes do teste oficial na pista malaia, em 05 e 06 de fevereiro, quando o espanhol participaria se possível.

"O piloto da Honda, que foi diagnosticado em outubro com diplopia após sofrer uma queda enquanto treinava para o GP de Portugal, vem fazendo consultas periódicas com seu oftalmologista de confiança para avaliar a evolução de sua visão".

"Durante esse período, o progresso notado foi classificado como favorável e, como resultado, Márquez continuará com um plano conservador de tratamento pelas próximas semanas. Marc Márquez manterá suas revisões periódicas com o Dr. Sanchez Dalmau durante esse período".

"O quadro não impede o piloto de seguir com seu plano de treinamento físico em preparação para a próxima temporada".

Falando durante o GP de Valência no mês passado, Alberto Puig, chefe da Honda, disse que a equipe e o piloto precisam ser pacientes e positivos devido à natureza delicada da recuperação.

"Não é fácil saber como um nervo ou um olho irá reagir. Mas o médico foi positivo e, claro, disse que precisamos ser pacientes, porque não é como uma batida, que você coloca uma placa e pode correr na semana seguinte".

"Isso é mais sério e demanda tempo. Claro, quero manter a confiança, eu não sou médico, mas ouvi o que ele disse e temos que pensar positivo".

Márquez perdeu a chance de guiar a moto de 2022 da Honda nos testes em Jerez no mês passado. Sua lesão atual é mais um golpe para o espanhol, que perdeu boa parte dos últimos dois anos. Em 2020 ele ficou de fora após quebrar o braço na primeira corrida, em Jerez, o que levou a múltiplas cirurgias, forçando-o a ficar de fora da pré-temporada e as primeiras etapas de 2021.

Mesmo ainda longe da forma física ideal, teve um ano encorajador, com três vitórias antes de perder as duas etapas finais do ano.

