Vencedor das temporadas 2007 e 2011 da MotoGP com Ducati e Honda, respectivamente, o ex-piloto Casey Stoner detonou as áreas de escape da categoria, classificando-as como a "pior coisa que aconteceu com o motociclismo".

Segundo o australiano de 36 anos, os longos trechos asfaltados nas áreas de escape da categoria rainha da motovelocidade mundial fazem com que os pilotos não tenham mais "medo" na hora de batalhar por posições na pista.

Questionado sobre acidentes fatais recentes nas categorias juniores de motociclismo, Stoner disse: “Acho que precisa haver um pouco mais de clareza ou decisões definitivas sobre pilotagem e coisas assim, porque não houve problemas por muitos anos."

“E agora há toda essa margem. Acho que não ajuda, as pessoas não têm mais medo, ao passo que, antes, quando era grama, todos tinham que se controlar. Agora se pensa: ‘Não importa se eu sair da pista porque há muito asfalto’. Todos precisam aprender a ter mais respeito pelos outros."

“Não acho que são apenas os jovens que estão causando isso. Eu vi muitos pilotos mais maduros e mais experientes ainda fazendo coisas semelhantes. Mas, para mim, a pior coisa que aconteceu ao motociclismo foi toda aquela área de escape extra", completou Stoner.

