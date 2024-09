Pecco Bagnaia foi o mais rápido nas temperaturas quentes em San Marino pelo segundo treino livre da MotoGP - em siua pista 'natal', onde venceu as corridas de 2021 e 2022.

Jorge Martín, o atual líder do campeonato foi o terceiro mais rápido, ficando a menos de 3 décimos atrás dos seus principais rivais, Bagnaia e Marc Márquez que fechou a sessão na segunda colocação. Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Jack Miller completaram o top 10.

Vale destacar, no primeiro treino, Martín foi o primeiro colocado, seguido por Márquez, Espargaró, Morbidelli e Quartararo foram os cinco primeiros colocados.

Treino livre 1

Treino livre 2

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto Informações do piloto 1 - 5 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima 1 F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23 1'30.685 167.842 296 2 M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 27 +0.185 1'30.870 0.185 167.500 297 3 J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27 +0.281 1'30.966 0.096 167.324 296

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!