MotoGP: Bagnaia conquista pole em San Marino

Hora de deixar todas as polêmicas e marcos de Aragón para trás! Isso porque neste sábado aconteceu a classificação da MotoGP em San Marino e definiu como será a corrida de domingo para os pilotos. Apesar de acidente com Aléx Márquez, Pecco Bagnaia conquistou a pole position em Misano.

Fabio Di Giannantonio, com 1m31s574, foi o primeiro a marcar o tempo mais rápido, sendo seguido por Aléx Márquez e Aleix Espargaró. Porém, faltando oito minutos no relógio, o piloto da VR46 caiu para quarto e foi superado por Brad Binder, que cravou 1m31s148.

Faltando três minutos para o fim, Pol Espargaró causou uma bandeira amarela no setor dois, quando caiu de sua moto mais uma vez. O piloto detinha a quarta posição após seis voltas completas na pista. O competidor da KTM foi obrigado a deixar a sessão e voltar para o pit.

Na última volta do Q1, Aléx marcou a melhor volta com 1m30s903, sendo seguido por Binder e Aleix Espargaró, fechando o top 3. Di Giannantonio, Pol, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, Raul Fernandez Alex Rins fechavam o top 10 naquele momento.

Pecco Bagnaia foi o primeiro a colocar sua moto para desafiar San Marino no Q2 e marcou 1m30s928, enquanto Franco Morbidelli teve sua primeira volta descartada por exceder os limites de pista.

Faltando menos de nove minutos no relógio, Bagnaia liderava, sendo seguido por Jorge Martin e Marc Márquez, que fechavam o top 3. Isso antes de Pedro Acosta e Enea Bastianini tomarem a posição do Márquez mais velho.

Ao mesmo tempo, Morbidelli seguia sem conseguir cravar nenhuma volta boa e ainda não tinha deixado o pit após escapar da pista. O cenário só mudou nos últimos três minutos da classificação, quando o competidor da Pramac assumiu a segunda colocação.

Marc Márquez também caiu, faltando três minutos e 25 segundos no relógio, fazendo com que o piloto fosse obrigado a abandonar a sessão como aconteceu com Pol Espargaró poucos minutos antes no Q1. Martin foi mais um que não teve grandes oportunidades de melhorar seu tempo.

Ao fim da sessão, Bagnaia manteve a liderança, sendo seguido por Morbidelli e Marco Bezzecchi, que fecharam o top 3 para as corridas em Misano.

Resultado Q2

Resultado Q1

